У Порошенко падает, у Тимошенко растет. Рейтинг политиков, опрос

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Уровень поддержки партии "Батькивщины" и ее лидера Юлии Тимошенко с начала года вырос, тогда как поддержка БПП "Солидарность" и действующего президента Украины Петра Порошенко сократилась. Таковы результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос проводился с 8 по 18 декабря, всего опрошено 2000 человек, статистическая погрешность не превышает 2,2 %.

На данный момент лидером электоральных симпатий среди политических партий является "Батькивщина", сообщил руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович, презентуя результаты опроса.

По его словам, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, за "Батькивщину" готовы отдать свои голоса 16% тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором.

Второе место делят БПП "Солидарность" (11,8%) и "Оппозиционный блок" (11,7%). Третье место делят "Самопомич" (8,6%) и "Радикальная партия" (8,5%).

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Далее следуют партия "Гражданская позиция" (6,7%), партия "За життя" (5,9%) и "Свобода" (тоже 5,9%).

Антипович отметил, что уровень поддержки партии "Батькивщина" за год вырос на четверть — с 12 до 16%. В то же время четверть своих сторонников утратила президентская БПП "Солидарность" (снижение с 17% до 12%). "Оппозиционный блок" не утратил и не приобрел ничего, но мог бы нарастить рейтинг, если бы не появление в списках партии "За життя", отнимающей у "Оппоблока" электорат", — отметил социолог.

"Региональные различия остаются неизменными: на Западе лидируют партии "Батькивщина", "Самопомич" и БПП "Солидарность", все три партии имеют приблизительно равные показатели. "Свобода", "Радикальная партия" и "Гражданская позиция" — это условно второе место на западной Украине. Партия "Батькивщина" — единственный лидер в центре Украины, точно так же единственным лидером на юге и на востоке Украины является "Оппозиционный блок", причем на востоке имеем еще и партию "За життя", которая занимает вторую позицию", — сказал Антипович.

При этом, по его словам, на востоке и юге страны более всего граждан, которые либо не готовы идти на выборы, либо не определились, за кого голосовать, тогда как на западной Украине определившихся больше, там — "всегда есть за кого голосовать".

В рейтинге кандидатов на пост президента Украины лидером остается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 17,7% украинцев среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором.

Петра Порошенко готовы поддержать 13,5% респондентов. Далее следуют один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (10,4%); лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (8,8%); мэр Львова Андрей Садовый (8,4%); лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (8,1%); один из лидеров партии "За життя" Вадим Рабинович (7,3%); лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок (4,9%).

Антипович также отметил, что уровень поддержки Юлии Тимошенко с декабря 2015 года по декабрь 2016 года увеличился на 5% (с 13% до 18%), тогда как уровень поддержки Петра Порошенко снизился (с 23% до 14%).

Отметим, ряд экспертов и считают достаточно высокой вероятность досрочных выборов в 2017 году.