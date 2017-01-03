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Итоги энергетики 2016 года: 22 повода для Майдана

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В 2016 можно было наблюдать продолжение хаотических действий так называемых реформаторов и имитации изменений в энергетике, которые ограничиваются повышением тарифов и непродуманной отказом Украины от своих существующих возможностей транзитного государства.
Электричество

РИА Новости Украина

Энергетическая политика Украины в 2016 году продолжила переживать свои худшие времена. Упадок существующих систем газо- и электроснабжения приведет к неизбежной, срочной и авральной модернизации энергосистемы за кредитные средства. Это грозит в будущем полной потерей права собственности как на объекты инфраструктуры (газотранспортная система, ТЭС, АЭС, ГЭС), так и возможность получать доходы от продажи газа и электроэнергии.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Землянский об отчете Кабмина за 2016 год и попытке прикрыть провалы

К сожалению, в 2016 можно было наблюдать продолжение хаотических действий так называемых реформаторов и имитации изменений в энергетике, которые ограничиваются повышением тарифов и непродуманной отказом Украины от своих существующих возможностей транзитного государства. Курс в энергетике, который выбрали и дальше подтверждают руководство правительства и монополий ("Нафтогаз Украины", "Энергоатом", "Укрэнерго") только ускоряет деградацию энергосистемы государства.

Ситуацию комментирует член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

01. 2016 год отличился бездумным и необоснованным повышение тарифов на природный газ до уровня 6879 грн за 1000 куб. м. Заявления "Нафтогаза" и правительства о рыночном методе установления цены на газ, единой цене на газ для населения и промышленности уже в первый год оказались большой аферой и обманом населения. Импортный газ растет, а его стоимость для населения не меняется. Это означает дальнейшее ручное регулирование тарифов на газ и новую коррупцию при установлении тарифов. Также показательным стало замалчивание со стороны правительства, НКРЭКУ, "Нафтогаза" вопроса объективности установления тарифа на газ на уровне 6879 грн.

02. В 2016 г. правительство продолжило реализовывать начатую преступную схему субсидий и дотаций. Никакого рынка тарифов на газ и тепло фактически не появилось. А государство и в дальнейшем оплачивает большую часть стоимости тарифа для населения. Разница в том, что с 40 млрд. грн "субсидий" в 2016 г. — около 33 млрд. грн. получат теплокоммунэнерго, облгазы и облэнерго. И все эти средства транзитом проходят через "Нафтогаз". Фактически мы имеем дело с совершенствованием и расширением узаконенной сомнительной схемы вымывания средств через бюджет.

03. В 2016 г. продолжается затяжное падение экономики и это еще сильнее наносит удар по энергорынку страны. Промышленность сокращает потребление газа даже больше, чем прогнозировалось, — до 9 млрд. куб. м (20 млрд. куб. м — 2013 г.). Потребление электроэнергии промышленностью также продолжает падать — 48 млрд. кВт-ч (64 млрд. кВт-ч — 2013 г.).

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04. В 2016 г. борьба за влияние и контроль на "Нафтогаз" только усилилась. Впрочем, как и продолжалась имитация разделения компании. Формально Украина приблизилась к решению  о реформировании-разделе "Нафтогаза". Но, к сожалению, с выполнением условий третьего энергопакета это не имеет ничего общего. Со стороны окружения президента Порошенко продолжается закулисная борьба за влияние на "Укргаздобычу" и "Укртрансгаз".

05. В 2016 г. "Нафтогаз Украины" активно занимался имитацией сотрудничества с ЕС, что вылилось в подписание меморандумов о хранении газа в подземных хранилищах Украины, строительство интерконнекторов. При этом в "Нафтогазе" нет ответа на вопрос "кому это нужно?", поскольку рынок потребления газа в Украине катастрофически снижается, а ГТС теряет свое значение для ЕС.

06. В 2016 г. к своему логическому завершению подходит суд в Стокгольме "Нафтогаза" и "Газпрома". И чем ближе к дате решения, тем менее пафосными становятся заявления "Нафтогаза", а появились непонятные паникерские настроения о возможном срыве суда со стороны "Газпрома", возможного решения не в пользу Украины. В любом случае за три года суда "Нафтогаз" так и не смог публично предоставить хотя бы один факт контракта, который дает возможность "Нафтогазу" претендовать на положительное решение суда. Тем самым линия поведения "Нафтогаза" в 2017 году может привести к поражению, что будет стоить Украине не менее 7-10 млрд. долл.

07. Отдельно стоит сказать об "Укргаздобыче", которая должна была готовиться к приватизации, но это решение отложили. Сейчас компания готовится к малообоснованному увеличению добычи газа при заявленных планах правительства вообще сокращать потребление газа. Однако попытки окружения Порошенко контролировать этот государственный актив, возможность осваивать почти ежегодно 20 млрд. грн для добычи газа — это можно считать достаточным основанием для борьбы.

08. В 2016 г. "Нафтогаз" продолжал переплачивать за покупку реверсного газа в ЕС. «Нафтогаз» через два года реверсных поставок, загнанный в угол, признал цену поставок на европейский газ выше. И это только официально — более 25 долл. Со всеми скрытыми платежами, транспортом, процентами по кредитам — переплата составляет более 45 долл. за каждую 1000 куб. м.

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09. В 2016 г. Украина потерпела неудачу относительно попытки создать совместное предприятие с ЕС по транзиту газа. Политика "Нафтогаза", а точнее ее отсутствие, привела к поражению Украины на газовом рынке ЕС. Решение Еврокомиссии по газопроводу OPAL — только это подтверждает, а быстрые темпы развития "Северного потока-2" и "Турецкого потока" только дальше обесценивают украинскую ГТС. И грустно, и смешно видеть как руководитель "Нафтогаза" Коболев сам признает, что его деятельность за 3 года привела к обесцениванию ГТС в 5 раз — с 30 млрд. до 6 млрд. долл.

10. В 2016 г. "Нафтогаз" стал еще более зависимым от своих "партнеров" в ЕС. Даже настолько, что не способен даже согласовать и закупить необходимые объемы газа без привлечения кредитов. В то же время, это можно назвать лишь искусственной подсадкой "Нафтогаза" на новую "кредитную иглу".

11. В 2016 г. "Нафтогаз" умудрился довести до кризиса ситуацию с китайской кредитной линии на 3,6 млрд. долл. Это стало следствием бездействия и предложения малореалистичных проектов замены газовых котлов населения, строительства ТЭС. Китай фактически заморозил возможность использования этих средств. По аналогии с известной народной поговоркой можно сказать: уходящий год прошел также под лозунгом "дай Нафтогазу китайский кредит в руки — он и его разобьет".

12. В 2016 г. на финишную прямую вышел постепенный передел рынка добычи газа частными компаниями. Свои позиции усилил президент Порошенко и его окружение. Длительные судебные и прокурорские "разборки" вокруг активов бывшего президента Януковича (Burisma, компании Александра Онищенко, Эдуарда Ставицкого), газовых компаний Ахметова и Пинчука завершилось вполне предсказуемо. Можно сказать, что "слепой траст" по управлению газовыми активами уже довольно успешно функционирует. И, как говорят в Одессе, "таки да", газовый бизнес продолжает оставаться бизнесом президентов.

13. В 2016 г. продолжилось энергетическое ослабление группы "Приват" и Игоря Коломойского. "Приват" и дальше терял оперативный контроль над "Укрнафтой" и вовсе оказался отрезанным от "Укртранснафти". В обоих случаях интересы Коломойского потеснил президент Порошенко. Можно сказать, что после национализации "ПриватБанка" процесс вытеснения Коломойского из энергосектора будет усиливаться.

14. Нелегкие времена переживает и Дмитрий Фирташ и Group DF. Фирташ едва решил вопрос с Яценюком по долгам химических предприятий за газ. Но уже в этом году на горизонте появились представители президента Порошенко со своим видением развития системы управления газовыми сетями, что создает риски для дальнейшего спокойной жизни облгазов Фирташа.

Дмитрий Фирташ
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15. Не лучше ситуация в энергетического бизнеса Рината Ахметова. Компания ДТЭК фактически находится в состоянии дефолта по выплате почти 900 млн. долл. кредитов. Компании удалось провести реструктуризацию своих долгов. В то же время, компанию Ахметова обвинили в договоренностях с окружением президента Порошенко относительно возможного получения выгоды от покупки облигаций ДТЭК и повышением тарифов для ТЭС в интересах кредиторов.

16. В целом 2016 год ознаменовался усилением интересов группы президента Порошенко в энергетической отрасли — это касается влияния на "Центрэнерго", "Укринтерэнерго", "Укртранснафту", "Укрнафту", "Укртрансгаз". Фактически вокруг государственных компаний создается пул политиков и бизнесменов близких к Порошенко, которые уже даже среди иностранных консультантов получили прозвища "шоколадные директора" вроде "красных директоров" в начале 90-х гг.

17. 2016 год ознаменовался усилением экономических контактов с неконтролируемыми территориями Донбасса по поставкам угля-антрацит. В принципе весь год растет оборот торговли с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Рост добычи угля на неконтролируемых территориях местами достигает вдвое, например шахта "Комсомолец Донбасса" (ДТЭК). Крупнейшими поставщиками дефицитной марки угля остаются ДТЭК и государственная "Центрэнерго". Позиция власти и провластных структур за три года изменилась от резко негативного отношения к такому сотрудничеству Украины и т. н. "ДНР", "ЛНР" до лояльного признания необходимости покупать уголь.

18. В 2016 г. состоялась неудачная попытка реформирования существующего дотационного рынка угля Украины. Введение в действие формулы "Роттердам +", которая предусматривает продажу угля шахтами по цене импортного угля по индексу API2 вместе со стоимостью доставки, не оправдала себя. Вместо возможного переходного варианта к реальному рынку угля такая формула может превратиться в очередную схему для участников нынешнего украинского рынка угля смешанного государственно-частного типа. В то же время, именно такая формула теоретически могла дать государственным шахтам средства на модернизацию. Единственным гарантированным эффектом стало то, что в формуле "Роттердам +" теперь понимаются как в футболе все — от поэта до тракториста.

19. В 2016 г. компания Westinghouse, которая поставляет топливные сборки для "Энергоатома" на украинские АЭС, расширила свою работу и начала поставлять топливо на Запорожскую АЭС. В то же время, контрактный режим использования топлива остается рискованным, поскольку не выходит за рамки экспериментирования и тестирования. Поэтому на данном этапе использования топлива Westinghouse и дальше несет риски и непрогнозируемые последствия для оборудования АЭС.

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20. В 2016 г. компания "Энергоатом" признала провал и неудачу плана организовать и обеспечить маневрирование блоками АЭС. Хотя технологически блоки ВВЭР на АЭС не предусмотрены для такой технологической эксплуатации. Вначале 2016 г. правительство даже согласовал план маневрирования АЭС и ожидал официального начала таких действий до 31 декабря 2016 г. Но уже в сентябре глава "Энергоатома" Недашковский признал материальный и финансовый ущерб, который нанесли экспериментальные режимы маневрирования АЭС в течение 2014-2016 гг.

21. В 2016 г. окончательно провалилась идея приватизации "Одесского припортового завода". С поставленной задачей все участники спектакля под названием «приватизация ОПЗ» справились на «отлично». Снижение цены продажи почти вдвое продемонстрировало тактику власти, которая заключается в сохранении этого актива под контролем государства, что значит под контролем группы президента Порошенко. Ранее на ОПЗ "зарабатывала" группа Яценюка.

22. В 2016 г. окончательно провалилась идея глобальной энергоэффективности, которая должна была, по мнению власти, реализоваться за счет самих граждан. Провал программ по типу "теплый дом" государственных банков, средства которой иссякли уже в середине 2016 года, — более чем показательна история. В то же время, повышение тарифов не дало коммунальным организациям и теплокоммунэнерго средств для энергоэффективности. Соответственно, правительство изменило стратегию и занялся созданием Фонда энергоэффективности за счет инвесторов и иностранных кредитов. Однако, коррупционность государственной системы не дает достаточно оснований ожидать и от такого фонда эффективного результата.

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