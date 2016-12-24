Есть мнение допросить по делу Майдана... Викторию Нуланд

Павел Рудяков, эксперт

Внутриполитическая динамика, приблизившаяся во второй половине уходящего года в Украине к критической отметке, предполагает сдвиги во многих сферах. Сдвиги сдвигам – рознь. Для того чтобы какой-то из них не стал для нее убийственным, власти надо предлагать для общественного обсуждения свежие темы, способные нейтрализовать направленные против нее инициативы конкурентов сразу на нескольких "фронтах". Причем, не темы-однодневки из "темников", в муках и интеллектуальных судорогах выдаваемые на гора политтехнологами, а нечто такое, на чем, действительно, могло бы быть сосредоточено внимание заметного числа граждан и основных социальных групп. Слабых мест, куда может быть нанесен удар, который окажется для режима последним, стало так много, что определиться с тем, откуда именно ждать наибольшей опасности, крайне непросто. Правы, пожалуй, те, кто говорят, что поводом для нарушения хрупкого баланса, благодаря которому удается удерживать политический статус-кво, может послужить любое, даже самое, на первый взгляд, малозначительное событие. Или же его соответствующая интерпретация, поданная вовремя и к месту.

Ситуация и в стране в целом, и внутри политического класса в частности без преувеличения аховая. Еще не зажжена свежая партия шин на Майдане Независимости, а тучи черные уже сгустились над Печерскими холмами, как это случается перед бурей. У Банковой столько причин и поводов для головной боли, что думать о "каких-то" показаниях "какого-то" Виктора Януковича ей, ясное дело, недосуг. Впрочем, и забывать как о том, что сказал беглый президент, появившись в суде, так и о самом факте его появления на публике, было бы, видимо, в корне неверно. Такая беспечность способна привести к возникновению проблем, поначалу локальных, в основном, репутационных, затем – больших, в том числе связанных с вопросами ответственности в их юридической, правовой интерпретации.

Не надо быть семи пядей по лбу, чтобы понять, что Янукович появился не просто так, и что его появление в суде – это только первый шаг. Продолжение следует. В каком именно виде, под каким именно соусом, когда именно, покажет время. Но то, что следует, это, думается, аксиома. Бывший президент появился, чтобы вернуться. Или, по крайней мере, предпринять попытку вернуться. Вопрос о том, насколько это ему удастся, и удастся ли вообще, открывает широкое поле для дискуссий. В любом случае исключить из информационного поля "нового" Януковича власти вряд ли удастся, даже если на этом сконцентрировать усилия соответствующих государственных ведомств и структур, начиная с Министерства информации и СБУ. Это означает, что в год "Огненного петуха" одним из важных "фронтов" для Банковой может стать противодействие информационному наступлению группы "донецких" и лично бывшего главного "Дона".

Повестка дня, предлагаемая Януковичем сегодня, официальному Киеву не подходит ни по каким параметрам. Категорически не подходит! В ее основу положена идея объективного расследования стрельбы и убийств в завершающие дни "Майдана". Иначе говоря, именно то, что власть избегала делать в течение всех минувших с тех пор двух с половиной лет. Избегала сознательно, системно, целенаправленно. Такая постановка вопроса таит в себе целый набор явных и скрытых вызовов и угроз, начиная с самого первого требования – взглянуть на события, в результате которых погибли люди, без деления участников на "свой" – "чужой". А ведь это только то, что предлагается в настоящий момент. В случае если сеансы появления Януковича станут повторяться, диапазон крайне неприятных для власти тем и вопросов может быть значительно расширен. И, ясное дело, заострен.

Заподозрить нынешнюю власть в целом и Генеральную прокуратуру во главе с Юрием Луценко в частности в том, что они заинтересованы не то, что в объективном расследовании массовых расстрелов и убийств на "Майдане", а даже к возвращению этой темы в круг общественного обсуждения, невозможно по определению. Не заинтересованы, не раз уже это доказали и даже сформулировали словесно. А вот, в том, чтобы любыми способами отвлечь внимание от попыток установления истины, заинтересованы очень сильно. В этой связи актуальными могут оказаться шаги, направленные на нейтрализацию независимых расследований, вроде того, что провел канадский политолог Иван Качановский. Несмотря на это, процесс пошел. Сначала Качановский, потом Янукович, потом Станислав Шуляк.

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Прямым следствием возобновления интереса к расследованию массовых смертей в феврале 2014 года следует считать промелькнувшую не далее, как в четверг 22 декабря, информацию, согласно которой Генпрокуратурой начата проверка возможной причастности членов "Правого сектора" к ведению огня по бойцам спецподразделения МВД "Беркут" 18 и 20 февраля. Имея в виду характер политического заказа, и зная позицию ГПУ, можно предположить, что дело сведется к попытке пустить следствие по ложному следу, что вместо реальных стрелков внимание общества будет сосредоточено на стрелках мнимых, чью вину невозможно доказать. Тем не менее, в наших широтах и условиях, при действующем законе об освобождении от любой ответственности участников акций протеста в Киеве даже такой шаг может сыграть важную роль в установлении истины, принеся, в конце концов, совсем не те результаты, которые закладываются властью.

В недавнем интервью сайту "Апостроф" Качановский, среди прочего, сказал: "Применение насилия, как властью, так и оппозицией с целью смены власти, несло опасность гражданской войны и раскола Украины". На уточняющий вопрос: "А что, на ваш взгляд, тут первично – элементы Гражданской войны или российская интервенция?", – ученый ответил: "Конфликт на Донбассе начался при поддержке России как местный протест после свержения Януковича". То есть, первично все-таки свержение, ответом на которое стали действия противоположной стороны или сторон. Раз так, то повышенную актуальность приобретает изучение обстоятельств реализации проекта "свержения". Что, ясное дело, невозможно по определению без выяснения роли внешнего фактора. Особенно в свете публичного признания Барака Обамы в том, что США помогли сменить власть в Киеве в феврале 2014 года. Как именно американцы умеют "помогать", известно по опыту ряда стран на разных континентах. Схемы и модели их помощи от случая к случаю изменяются крайне незначительно. Шуляк, например, сообщил, что ему звонил Кличко, предлагая перейти на сторону протестующих. Подобная схема перетягивания на свою сторону руководителей силовых структур доведена американскими специалистами по переворотам до совершенства. Она применялась при отстранении от власти Слободана Милошевича в Югославии, Саддама Хуссейна в Ираке, Моамера Каддафи в Ливии.

Чтобы разобраться в вопросах, связанных с американским участием, ГПУ стоило бы допросить… Викторию Нуланд. Именно Нуланд, которой по должности полагалось "вести" Украину, должна лучше кого бы то ни было другого, кроме, может быть, посла Джефри Пайетта, знать о том, как помощь Вашингтона "Майдану" осуществлялась, в чем она состояла, кто был ее получателем и т.д., и т.п.

Конечно, сегодня сама мысль о возможности допроса Нуланд или вообще кого-то из американцев выглядит дикой. По мере того, однако, как неблагоприятные обстоятельства станут все сильнее загонять Банковую в угол, необходимость применения нестандартных решений и ходов будет возрастать. Решающим аргументом в пользу того, чтобы отправить бывшей чиновнице Госдепа вызов на допрос, может стать предположение о том, что такой шаг должен понравиться… Дональду Трампу. За то, чтобы понравиться новому президенту США Петр Порошенко горло бы перегрыз. Так что, будем ждать. После того, как в украинском суде состоялся допрос свидетеля Януковича, еще вчера казавшийся невозможным, к изучению в ходе судебного разбирательства обстоятельств, связанных с "Майданом", может быть привлечен кто угодно.