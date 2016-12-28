Землянский об отчете Кабмина за 2016 год и попытке прикрыть провалы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабмин обнародовал список своих главных достижений за 2016 год. Соответствующая инфографика опубликована на официальном сайте правительства.

Среди главных достижений в сфере энергетики значатся разблокирование счетов "Энергоатома" и то, что Украина уже больше года не закупает газ у РФ.

"Кабмин руководствуется принципами китайских комсомольцев "ни дня без проблем. А, если проблем нет, их необходимо создать и начать их преодолевать". Именно так можно охарактеризовать разблокирование счетов "Энергоатома", поскольку многомесячное затягивание с решением данного вопроса привело к существенному дисбалансу в электроэнергетике и поставило под угрозу подготовку к отопительному сезону. Тепловые ТЭС вынуждены были летом сжигать уголь, чтобы восполнить недостающие мощности атомных энергоблоков, которые не смогли своевременно завершить плановые ремонты по причине невозможности использования средств. К достижениям Кабмина можно отнести и то, что в энергетике в текущем году прогнозный баланс, который должен был быть принят еще в конце прошлого года и существовать до конца текущего и по которому должна была работать вся энергетика, менялся в текущем году шесть раз, последний раз — в октябре. В такой ситуации говорить о том, что разблокирование счетов "Энергоатома" — это достижение Кабмина, мягко говоря, попахивает манипуляциями", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

Сайт правительства Главные достижения Кабмина в 2016 году

Как подчеркнул эксперт, заявление правительства о том, что Украина вот уже год не покупает у России природный газ не имеет ничего общего с энергетикой, и поэтому абсолютно абсурдно.

"Кабмин постоянно ставит это себе в заслугу, хотя, сокращение потребления газа внутри страны произошло за счет падения промышленности, утраты территорий и отказа части населения от газа, как основного источника отопления, из-за высоких тарифов", — пояснил Землянский.

Вместе с тем, среди достижений также названо начало процесса обновления Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

"Если это то, что я видел, то это набор лозунгов и "хотелок", списанных с Третьего энергопакета, то есть перечень пожеланий. Можно с таким же успехом пожелать чего-то к Новому Году, поскольку никакого отношения к прикладным проблемам, которые существуют на сегодняшний день в энергетике, этот документ не имеет. Это не привязано к текущему состоянию, не привязано к вопросам износа основных фондов, в первую очередь, что и является ключевым, не привязано к вопросу структурных изменений в экономике, и соответственно, необходимости пересмотра структуры энергетики Украины, общие фразы об энергоэффективности, которые тоже не привязаны к реалиям. То есть это документ, который носит декларативный характер", — считает Землянский.

Сайт правительства Главные достижения Кабмина в 2016 году

Кроме того Кабмин назвал достижением выделение 60 млрд грн на субсидии, а также то, что НАК "Нафтогаз Украины" больше не дотируется из бюджета.

"60 миллиардов гривен на субсидии являются скрытой дотацией НАКа и, не более чем изменением схемы дотирования "Нафтогаза" в угоду требованиям Международного валютного фонда, потому что было запрещены прямые дотации из бюджета. Все равно 60 миллиардов — это деньги, которые вымываются из госказны, и львиная доля — две трети этой суммы — будет идти на НАК "Нафтогаз Украины", — подчеркнул Землянский.

Одним из главных достижений правительство считает выделение 850 млн грн на проведение реструктуризации угольной отрасли

"Это смешно. Тем более, мы видели эту реструктуризацию, которая заложена, по сути, это уничтожение. Это чистой воды тетчеризм, который взяло на вооружение правительство Яценюка, а сейчас правительство Гройсмана. Никто не собирается в каком бы то ни было виде поддерживать угольщиков, никто не хочет разбираться в коррупционных схемах, которые там присутствуют на сегодняшний день. Нужно забыть о тех заявлениях, которые сделали сначала Кононенко, а затем Насалик относительно того, что мы переведем собственную энергетику на уголь газовой группы, поскольку в случае этой запланированной реструктуризации мы уже стали страной дефицитной не только по антрацитной, но и по газовой группе угля. То есть ни о каком переходе на угли газовой группы в энергетике быть не может при таком подходе к развитию государственной угольной отрасли", — уверен Землянский.

По мнению эксперта, достижения правительства в энергетической отрасли носят сугубо популистский характер и не имеют ничего общего с реальной ситуацией в отрасли.

"Это нельзя назвать достижениями с экономической точки зрения, потому что это по сути попытка прикрыть провалы, с одной стороны, а с другой стороны, некомпетентность при управлении отраслью как предыдущего министра энергетики Демчишина, так и действующего министра Насалика. Никакого стратегического плана на ближайшие хотя бы два-три года (у нас два-три года, к сожалению, становятся стратегией), не говоря о десятилетиях и речи не идет. Правительство не имеет никакого понимания, каким образом дальше будет развиваться и украинская экономика, и украинская энергетика", — подытожил Землянский.