Der Freitag: ради Майдана Запад пожертвовал многим

Тимур Громов, РИА Новости Украина

ЕС так далеко зашел в украинском конфликте, что, по сути, обрек сам себя на лояльное отношение к киевской власти, пишет немецкое издание Der Freitag. В солидарности Европы не должно быть и тени сомнения, отмечает автор статьи Лутц Херден.

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В то же время Брюссель не может заключить с Киевом договор о взаимной военной помощи, потому что это очень рискованно и грозит возникновением в Европе еще одного внутреннего очага напряженности, продолжает издание. "Как же справиться с таким затруднительным положением?" — задается вопросом немецкий журналист.

Для этого нужно "похоронить факты и логику": в то время как ОБСЕ винит в нестабильности на востоке Украины как ополченцев, так и украинскую армию, Евросоюз предъявляет претензии только к России, чтобы оправдать продление санкций, пишет Херден. Изменить ситуацию можно, только приняв штрафные меры и в отношении Киева, потому что там тоже не соблюдают минские договоренности, советует автор.

"Но тот, кто мыслит однобоко, не способен принимать взвешенные решения, — рассуждает журналист. — Отсюда следует, что чем большую роль в признании или игнорировании фактов играют убеждения, а не объективность и совесть, тем большие возникают проблемы с правдой".

В этом контексте автор вспоминает о событиях на Майдане в 2014 году. "Тогда Запад называл протесты на площади Независимости "демократической революцией", которая откроет путь в Европу и прогонит коррумпированных олигархов из окружения президента Виктора Януковича. Однако западные политики умолчали о "шовинистическом, порой даже фашистском буйстве той части протестующих на Майдане, для которых — судя по тому, чем были украшены захваченные здания, — нацистский коллаборационист Степан Бандера (1909—1959) стал идолом". Но европейские политики, по-видимому, спокойно отнеслись к тому, что в Украине прославляют человека, повинного в массовых расправах над поляками и евреями на западе Украины", — полагает Херден.

К тому же Виктор Янукович стал президентом в результате свободных и честных выборов, что подтвердили наблюдатели из ЕС, напоминает издание. Запад должна была возмутить попытка государственного переворота, но, как и в случае с Бандерой, это обстоятельство проигнорировали, лишь бы добиться "желаемой смены режима, говорится в статье.

"Чрезмерное пристрастие вредит правде", — делает вывод автор. "В Украине политические цели вытеснили историческую правду, которая незаменима для понимания этой страны, ее хрупкой государственности и межнационального характера, — продолжает Херден.- Разделять антироссийские настроения "майдана", не учитывая советское прошлое Украины, — это преступное безрассудство."

Западные политики оказались в ситуации, в которой за последние десятилетия не раз побывали: им не хватило смелости, чтобы сказать правду, и они предпочли воспользоваться моментом, у которого якобы нет предыстории, заключает автор статьи.