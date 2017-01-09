Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне

"Мне кажется, что Майдан, как явление — это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа. Это такое многоголосие нации, которое всегда будет очень высоко цениться. Мне это пример того, что социально мы стали более ответственны. Мы больше понимаем, что мы хотим", — заявил Ющенко в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время, по словам Ющенко, украинцы еще "слабо структурированы идеологически".

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"Я думаю, значительная часть политической проблемы, которая стоит перед моей нацией, она как раз заключается не в лидерах страны, а в самой нации. Конечно, мы еще слабо структурированы идеологически, мы еще ищем какой-то будущий путь. Одни говорят националистический, другие говорят — европейский, третьи говорят - русский, четвертые — советский. Мы еще в поисках. Поэтому политически, если мы анализируем себя, мы еще весьма различны. В нас нет того понятия, когда о поляках говорят "поляк един", где 2/3 поляков устойчиво смотрят на доктрину, где они есть, куда они идут, европейскую доктрину или политику безопасности… У нас пока этого нет. Но с другой стороны, сам Майдан говорит о том, что мы способны брать на себя ответственность и время от времени показывать, куда мы идем. Майдан удался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стояли на площади", — считает третий президент.