ГПУ проверяет "Правый сектор" на причастность к убийствам на Майдане

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проверяет членов организации "Правый сектор" на предмет причастности к убийству бойцов ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркут" во время Евромайдана. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 16 декабря.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", — приводит текст определения сайт телеканала "112 Украина".

Как отмечается, что речь идет о расследовании убийств "беркутовцев" 18 и 20 февраля 2014 года.

"В ходе досудебного расследования проведен осмотр документов, изъятых в ходе осмотра 6-го этажа гостиницы "Днепр" после выселения оттуда членов "Правого сектора", в частности, лист бумаги формата А4, на котором напечатаны фамилии, имена и отчества, а также номера мобильных телефонов лиц, проживающих на указанном этаже, и журнал красного цвета", — отмечается в том же определении суда.

Согласно данным СМИ, также по этому делу проводится проверка в отношении активистов партии "Братство" и водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин NorincoCQ-A.

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Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.