Пашинский фигурирует в эпизоде "дел Майдана" - Горбатюк

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что народный депутат Сергей Пашинский ("Народный фронт") фигурирует в одном из эпизодов, который расследует Генпрокуратура в рамках "дел Майдана".

"Отдельного дела, которое касается расследований по Майдану, нет. Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского, событий, которые происходили 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Это один из эпизодов, оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели", — сообщил Горбатюк в эфире "112 Украина".

Начальник Департамента спецрасследований ГПУ добавил, что факт применения указанного оружия не установлен, но следствие продолжается.

Напомним, 31 декабря 2016 года произошел инцидент с участием Сергея Пашинского на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Пашинский и пострадавший расходятся в версиях произошедшего.

Как рассказал депутат, он ехал на машине домой и едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим в темноте без габаритов. Пашинский, по его словам, решил сделать людям, стоявшим возле микроавтобуса, замечание, в результате чего возник конфликт. Нардеп утверждает, что вышел из машины, сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. После падения политик выстрелил нападавшему в ногу.

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Пострадавший Вячеслав Химикус утверждает, что конфликт с парламентарием начался после словесной перепалки с его супругой, которая управляла автомобилем Mercedes. Он заявил о том, что нардеп направил ствол пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, Химикус ударил Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил. При этом Химикус отрицает, что Пашинский стрелял из положения лежа.

Полиция квалифицировала данное происшествие по статье 296 ч. 2 Уголовного кодекса – групповое хулиганство.