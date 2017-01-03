Прокуратура: у Пашинского изъяты оружие и патроны

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Сергей Пашинский, защищаясь от пьяного мужчины, применил пистолет "Глок-19" с патронами 9 мм. Об этом на брифинге заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, сообщает "112 Украина".

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"После перепалки возникла ситуация, при которой народный депутат использовал огнестрельное оружие "Глок-19" с патронами 9 мм", — заявил Чибисов. Отмечается, что оружие нардепа было зарегистрированным.

"На оружие было разрешение. Соответственно, его изъяли, изъяли само оружие, патроны. Изъяли все, что имел народный депутат по этому оружию. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия", — добавил прокурор.

Ранее Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента Пашинский прострелил ногу нападавшему. В полиции в свою очередь сообщили, что в одном из сел Васильковского района между местным жителем и Пашинским произошел инцидент, во время которого нардеп, "защищаясь от нападающего", применил огнестрельное оружие. ЧП было квалифицировано как хулиганство.