Появились фото раненного Пашинским мужчины из больничной палаты

Инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского произошел 31 декабря. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Пашинский и пострадавший расходятся в версиях произошедшего.

Как рассказал депутат, он ехал на машине домой и едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим в темноте без габаритов. Пашинский, по его словам, решил сделать людям, стоявшим возле микроавтобуса, замечание, в результате чего возник конфликт. Нардеп утверждает, что вышел из машины, сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. После падения политик выстрелил нападавшему в ногу.

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Пострадавший Вячеслав Химикус утверждает, что конфликт с парламентарием начался после словесной перепалки с его супругой, которая управляла автомобилем Mercedes. Он заявляет о том, что нардеп направил ствол пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, Химикус ударил Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил. При этом Химикус отрицает, что Пашинский стрелял из положения лежа.

Полиция квалифицировала данное происшествие по статье 296 ч. 2 Уголовного кодекса – групповое хулиганство.