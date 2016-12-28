Майдан уже переворот? Соцсети о решении московского суда

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Прошло не так много времени с момента судьбоносного для Украины Евромайдана, получившего название Революции Достоинства. Но статус этого события уже вызывает международные споры.

Во вторник, 28 декабря, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие. Также Олийнык напомнил свидетельские показания бывших руководителей Украины, в частности экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова: по их словам, события зимы 2014 года в Украине были государственным переворотом.

В украинском сегменте соцсетей такой судебный вердикт вызвал немало комментариев весьма противоречивого содержания. Многие украинцы откровенно недовольны этим решением, некоторых он только позабавил. Но есть в сетях и такие комментарии: "данное решение ничем не отличается от решения Печерского суда г. Киева о разрешении проведения обыска в администрации Путина".

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook