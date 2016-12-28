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Майдан уже переворот? Соцсети о решении московского суда

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Скандальное решение московского суда о признании украинской Революции Достоинства государственным переворотом стало причиной небывалого шума в украинских СМИ и соцсетях. Что же думают о таком вердикте сами украинцы?
Народное вече в годовщину Евромайдана в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Прошло не так много времени с момента судьбоносного для Украины Евромайдана, получившего название Революции Достоинства. Но статус этого события уже вызывает международные споры.

Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото
RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
Евромайдан: что значит юридическая констатация факта переворота

Во вторник, 28 декабря, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом. 

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие. Также Олийнык напомнил свидетельские показания бывших руководителей Украины, в частности экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова: по их словам, события зимы 2014 года в Украине были государственным переворотом.

В украинском сегменте соцсетей такой судебный вердикт вызвал немало комментариев весьма противоречивого содержания. Многие украинцы откровенно недовольны этим решением, некоторых он только позабавил. Но есть в сетях и такие комментарии: "данное решение ничем не отличается от решения Печерского суда г. Киева о разрешении проведения обыска в администрации Путина".

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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