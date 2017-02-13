Решение о зачистке добробата под Чонгаром приняли в МВД - Жданов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Утром 13 февраля стало известно о столкновении между военными ВСУ и членами общественной организации "Аскер". Инцидент произошел на базе крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в районе Чонгара (Херсонская область). Обе стороны излагают свои версии конфликта.

Так, в заявлении оперативного командования "Юг" говорится следующее: в подразделение Вооруженных сил Украины, который выполняет боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования. В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат ВР Рефат Чубаров сообщил, что в Чонгаре произошло "немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" территории".

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян уже сообщил журналистам, что сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции расследуют обстоятельства нападения.

Своим мнением касательно конфликта в Херсонской области в эфире радиостанции "Голос Столицы" поделился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

У вас есть информация, что за инцидент произошел вблизи Чонгара?

— У меня есть свое мнение по этому поводу. Я думаю, это очередная зачистка добровольческого батальона в плане приведения максимального снижения патриотических настроений, приведения его в строй структуры МВД. Дело в том, что татарский народ отличается довольно высокой организованностью. Если вы посмотрите на три года назад, то фактически добробат на основе татарского народа был создан впервые на второй год войны и размещался там же, в Чонгаре. И я так понимаю, что как только руководство МВД почувствовало, что в батальоне довольно высокий уровень патриотизма и он может выйти из под контроля, было принято решение о проведении его зачистки. Сейчас будет сделана переаттестация сотрудников и все, кто не угоден, просто не попадут в новый штат. И дальше батальон может продолжить свое существование либо же прекратить. Скорее всего, продолжит, как тот же батальон «Донбасс», как тот же батальон «Азов», который превратился в результате в полк. Просто каждый из них определился со структурой, в которую они влились. Либо это ВСУ, либо это МВД.

Почему говорят о конфликте, о нападении?

— В добробате есть оружие. Поэтому фактор нападения и как бы захвата самой территории был сделан внезапно, в виде спецоперации, чтобы исключить возможность сопротивления со стороны этого батальона. Теперь они его переаттестуют и уберут оттуда, как они считают, смутьянов, которые наверняка с чувствами патриотизма могут призывать к походу на Симферополь. То, что журналисты подняли эту тему, это очень здорово, это говорит о том, что до конца свобода слова не убита, мы еще имеем право голоса и можем хоть как-то повлиять на текущую ситуацию.

Что вы знаете об "Аскере"?

— Это патриотическая организация татарского народа, которая главной целью ставит освобождение защиту национальных интересов народа татар. Поэтому они и решили создать собственное военизированное подразделение в составе МВД. Но как видим, на каком-то определенном этапе интересы национальные расходятся с государственными.

То есть возможны попытки поднять освободительное движение в направлении Крыма?

— Да. Потому что в принципе они государству Украина не угрожают никак. Крымскотатарская автономия находится в составе государства Украина. А вот правящему политикуму, нашему истеблишменту, они угрожают дестабилизацией ситуации и поднятием патриотического движения, патриотически-освободительного я бы даже сказал, в борьбе за крымский полуостров, за автономию, за место своего проживания. Вот здесь они угрожают именно руководству страны.

Можно об этом конфликте говорить как о некой дестабилизации ситуации на административной границе с Крымом?

— Нет, нельзя, это как бы отдельный эпизод, я думаю. Хотя, может быть, эта стычка и послужила сигналом для проведения этой спецоперации по приведению батальона «в чувство» и постановке его в строй, чтобы там не было колеблющихся и сомневающихся, а были те, которые четко готовы выполнять приказ руководства, не руководствуясь, допустим, теми же патриотическими настроениями.

Оперативную информацию с места событий в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил журналист сайта "0552" Максим Бурич.

Какая у вас есть информация о произошедшем событии?

— Сейчас даже не понятно, кто спровоцировал сам конфликт. Военные говорят, что это "Аскер", а "Аскер" пытается переложить свою вину на военных. Глава Генической РГА Александр Воробьев уже прокомментировал этот случай, сказал, что между военными и "Аскером" уже нет активного конфликта, только полиция будет разбираться, кто прав и кто виноват.

Это правда, что в связи с этим конфликтом даже перекрывают трассу Харьков-Симферополь?

— Сейчас, по данным пограничной службы, пропуск проводится спокойно, то есть никаких перекрытий дороги нет, нет никаких провокаций, дальнейшей развязки конфликта.

Известно ли вам, работают на месте работники СБУ или Нацполиции?

— Я сейчас знаю, что на месте работают представители полиции. Касательно СБУ ничего сказать не могу. Из-за того, что состоялся конфликт, были опасения, что со стороны РФ в Крыму будут, возможно, какие-то провокации. Но провокаций нет, все спокойно.

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Ранее военный эксперт Игорь Козий в эфире ГС заявил, что право защищать свою страну определено в Конституции, и его нужно реализовывать в рамках законодательства.

А политолог Алексей Якубин в эфире ГС заявил, что у государства должна быть монополия на создание вооруженных сил, поскольку существует множество рисков, связанных добровольческими батальонами.