Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА

"Около 20:00 (12 февраля — Ред.) во время выполнения военных учений спецподразделения ВСУ произошла конфликтная ситуация. (…) Была определенная несогласованность действий, в связи с чем было принято решение разоружить представителей этого подразделения ("Аскер" — Ред.)", — сообщил Гордеев в эфире "112 Украина".

Конфликт произошел между военными и представителями крымскотатарской общественной организации "Аскер". Крымские татары утверждают, что военные ВСУ самовольно заняли обустроенную активистами территорию. В оперативном командовании "Юг" отрицают это и говорят, что на позиции военных напали неизвестные вооруженные люди.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Чонгаре, исчерпан. Он добавил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям".