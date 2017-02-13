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    Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА

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    Вооруженный конфликт на границе с Крымом (8)

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    Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что нападения на крымскотатарский батальон в Чонгаре не было, а произошла конфликтная ситуация в ходе учений ВСУ.
    112 Украина/Youtube

    "Около 20:00 (12 февраля — Ред.) во время выполнения военных учений спецподразделения ВСУ произошла конфликтная ситуация.  (…)  Была определенная несогласованность действий, в связи с чем было принято решение разоружить представителей этого подразделения ("Аскер" — Ред.)", — сообщил Гордеев в эфире "112 Украина".

    Конфликт произошел между военными и представителями крымскотатарской общественной организации "Аскер". Крымские татары утверждают, что военные ВСУ самовольно заняли обустроенную активистами территорию. В оперативном командовании "Юг" отрицают это и говорят, что на позиции военных напали неизвестные вооруженные люди. 

    Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Чонгаре, исчерпан. Он добавил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям".

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