Что на самом деле произошло на Чонгаре: все версии конфликта

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Крымские татары vs ВСУ: кто на кого напал?

Изначально о конфликте на Чонгаре в Херсонской области сообщили крымские СМИ. В частности, по информации местного радио "Куреш", около 20:00 12 февраля неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. С помощью БТРа были протаранены забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди. "Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам", — говорилось в сообщении.

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Позднее глава Меджлиса Рефат Чубаров обозначил и нападавших — бойцы ВСУ. Причиной конфликта стали якобы учения возле базы батальона. "Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" (название общественной организации основанной Ленуром Ислямовым) территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана", — заявил он.

По словам Чубарова, в ходе инцидента военнослужащие ВСУ повредили отдельные сооружения и имущество общественной организации, также предпринимались попытки применения физической силы.

Схожей и достаточно комической версией поделился также журналист крымскотатарского телеканала ATR Осман Пашаев. По его словам, нападением ВСУ под Чонгаром якобы руководил пьяный майор по просьбе бизнесмена-армянина. "34 бригада ВСУ захватила "Аскер", избила людей. Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель — владелец кафе и рынка на Чонгаре. "Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду" — рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига. Утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю. Технику ATR уже вернули", — писал журналист.

Сам же Ленур Ислямов рассказал "Украинской правде", что военные проводили учения в непосредственной близости от места нахождения организации "Аскер", которая не была предупреждена о намерениях армии. В результате возник словесный конфликт. "Никто в известность "Аскер" не поставил. Они увидели, что возле них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают. Возник словесный конфликт, который в итоге закончился порчей имущества "Аскера", — отмечал он.

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Тем временем, издание "Херсон. Онлайн" пишет, что конфликт возник из-за того, что "Аскер" пытался вмешаться в учения ВСУ. "Как удалось выяснить, в действительности конфликт произошел между военнослужащими 34-го батальона ВСУ и представителями батальона "Аскер". По имеющейся информации, "Аскер" пытался вмешаться в учения ВСУ, из-за чего и возник конфликт. В итоге, военные ВСУ решили проверить самих представителей батальона и территорию, где они располагаются", — сообщает издание.

По информации издания, на базе "Аскера" военные якобы обнаружили немало нелегального оружия, и вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт и изъять боеприпасы.

Напомним, формирование "Аскер" было создано летом прошлого года Ленуром Ислямовым на волне энергетической блокады Крыма. Задачей добровольцев была помощь силовым структурам в блокировании поставок электроэнергии в Крым. Однако, если первоначально планировалось ввести подразделение в состав Нацгвардии или ВСУ, то впоследствии от таких планов отказались.

Версия ВСУ

В то же время, у ВСУ иная версия произошедшего. По словам силовиков, на Чонгаре на базу крымскотатарского батальона пытались напасть "представители незаконного вооруженного формирования". В результате инцидента последние были задержаны и разоружены.

"Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", — сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Отмечается, что "представители вооруженного формирования" были задержаны и разоружены. "Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины", — говорится в сообщении.

Перекрытие дороги Харьков-Симферополь

Тем временем, жители Херсонской области сообщили, что неизвестные лица возле села Чонгар перекрыли дорогу и не пропускают транспорт, сообщает пресс-служба полиции области.

"45-летняя жительница Новотроицкого района позвонила в дежурную часть полиции Генического района и сообщила, что вблизи села Чонгар на дороге Харьков-Симферополь неизвестные лица перекрыли дорогу и не пропускают ее автомобиль", — сказано в сообщении.

Что говорит полиция и Госпогранслужба

Нацполиция проводит проверку в связи с перекрытием дороги вблизи села Чонгар.

"Полицейские установили, что возле с. Чонгар между представителями одного из общественных формирований и военнослужащими возникла конфликтная ситуация. На место происшествия были вызваны представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Проводится проверка", — сообщают в полиции.

При этом в Госпогранслужбе заявили, что конфликт на Чонгаре находится вне компетенции пограничников.

"Ситуация имела место в определенном отдалении от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ, и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время", — сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Конфликт исчерпан?

Пока в конфликте разбираются СБУ и полиция, в понедельник утром председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что инцидент на Чонгаре уже исчерпан. Он добавил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям".

"Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины — жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей", — написал Чубаров на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что к 11.00 понедельника место базирования "Аскера" в Чонгаре покинули военнослужащие и полиция.