наверх
13.02.201711:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.92+ 0.02
  • USD27.21+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ГПС: в конфликте на админгранице с Крымом разбираются СБУ и полиция

    Тема:

    Вооруженный конфликт на границе с Крымом (4)

    (обновлено: )26820
    По словам Олега Слободяна, конфликт между бойцами ВСУ и вооруженными неизвестными "имел место в определенном отдалении от пункта КПВВ". По его словам, "вопрос не лежит в компетенции ГПСУ".
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция и сотрудники Службы безопасности Украины работали на месте конфликта бойцов ВС Украины с вооруженными неизвестными вблизи контрольно-пропускного пункта Чонгар в Херсонской области, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

    Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    По законам военного времени. Блокада Донбасса продолжается

    "Ситуация имела место в определенном отдалении от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ, и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время", — сказал Слободян.

    Некоторые СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа. 

    Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на админгранице с Крымом в Херсонской области и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    Вооруженный конфликт на границе с Крымом
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Под стенами НБУ митингуют вкладчики
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?