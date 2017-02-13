ГПС: в конфликте на админгранице с Крымом разбираются СБУ и полиция

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция и сотрудники Службы безопасности Украины работали на месте конфликта бойцов ВС Украины с вооруженными неизвестными вблизи контрольно-пропускного пункта Чонгар в Херсонской области, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

"Ситуация имела место в определенном отдалении от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ, и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время", — сказал Слободян.

Некоторые СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на админгранице с Крымом в Херсонской области и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины.