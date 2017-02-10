Эксперт: стрельбы из ЗРК "Бук-М1" вблизи Крыма - факт идеологической игры

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украина с помощью стрельб из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области "апеллирует к мировому обществу", что Крым — территория Украины. Так считает военный эксперт Игорь Левченко.

"Проводить эти стрельбы ближе к Румынии нельзя было, потому что, во-первых, там практически вся береговая зона относится к заповедному фонду. (…) С этой точки зрения провести стрельбы было бы проблематично. А, во-вторых, нельзя откидывать факт некоторой информационной идеологической игры с нашей стороны, потому что, проводя стрельбища именно с полигона, где он сейчас находится и перекрывая свое суверенное воздушное пространство над Крымом, мы таким образом демонстрируем России то, что мы не отказываемся от этих территорий. Также таким образом апеллируем к мировому сообществу, напоминая, что эта территория наша", — заявил эксперт в эфире Голос Столицы.

О том, что боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" пройдут в 2017 году, сообщил в пятницу спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. По его словам, в целом запланировано провести около полусотни тактических зенитно-ракетных учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями. К учениям будут привлекать иностранных инструкторов из стран НАТО.

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Учения с ракетными стрельбами на юге Украины прошли 1 и 2 декабря. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.