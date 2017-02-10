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    Политика

    Украина проведет боевые стрельбы из ЗРК "Бук-М1" вблизи Крыма

    (обновлено: )51501
    Боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", пройдут на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области. В целом для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений.
    Зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 ВСУ
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украина проведет боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" вблизи Крыма, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

    "Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения", — цитирует Гуцуляка пресс-служба Минобороны.

    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма
    сайт Минобороны Украины
    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма

    В сообщении также говорится, что во время многонациональных учений "Сэйбер Гардиан — 2017" на полигоне "Шабла" в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой.

    Боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", пройдут на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области. При этом не уточняется время проведения стрельб.

    Кроме того, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники ВС ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах, добавил Гуцуляк.

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    Учения с ракетными стрельбами на юге Украины прошли 1 и 2 декабря. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.

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