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    Учения ВМС в Одесской области. Морпехи отбивали аэродром

    (обновлено: )58
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины

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    Учения ВМС в Одессой области. Морпехи отбивали аэродром

    В Одесской области проходят масштабные учения Военно-морских сил Украины.Как сообщили в пресс-центре ВМСУ, в рамках маневров отдельный батальон морской пехоты успешно провел стабилизационные действия в Болградском районе.

    Согласно тактической обстановке в районе выполнения задания, противник занял военный аэродром. Командир батальона получил приказ деблокировать объект, захватить его и уничтожить противника.

    Смотрите также: Учения морской пехоты ВМС Украины под Одессой

    Для введения неприятеля в заблуждение морские пехотинцы осуществили ложный тактический воздушный десант посадочным способом. При этом основной воздушный десант высадился парашютным способом с двух самолетов.

    Десантно-штурмовая рота во взаимодействии с линейной ротой морпехов и другими подразделениями ударила с двух сторон и овладела аэродромом, уничтожив противника.

    После этого "черные береты" организовали охрану и оборону объекта, разведывательно-поисковые действия и патрулирование.

    Командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко высоко оценил действия подчиненных.

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