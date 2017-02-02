Учения ВМС в Одесской области. Морпехи отбивали аэродром

В Одесской области проходят масштабные учения Военно-морских сил Украины.Как сообщили в пресс-центре ВМСУ, в рамках маневров отдельный батальон морской пехоты успешно провел стабилизационные действия в Болградском районе.

Согласно тактической обстановке в районе выполнения задания, противник занял военный аэродром. Командир батальона получил приказ деблокировать объект, захватить его и уничтожить противника.

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Для введения неприятеля в заблуждение морские пехотинцы осуществили ложный тактический воздушный десант посадочным способом. При этом основной воздушный десант высадился парашютным способом с двух самолетов.

Десантно-штурмовая рота во взаимодействии с линейной ротой морпехов и другими подразделениями ударила с двух сторон и овладела аэродромом, уничтожив противника.

После этого "черные береты" организовали охрану и оборону объекта, разведывательно-поисковые действия и патрулирование.

Командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко высоко оценил действия подчиненных.