На военных учениях в Украине в 2017 году примут более 7 тыс иностранцев - МО

Пресс-служба Минобороны

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Более семи тысяч иностранных военных будут участвовать в военных учениях в текущем году в Украине, сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Он уточнил, что в учениях будут задействованы 12,5 тыс украинских военнослужащих.

Ранее парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент. Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

"Для участия в учениях на территории Украины планируется привлечь около 12,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. Со стороны наших партнеров ожидается привлечение около 7,5 тысячи участников", — заявил Гуцуляк.

По его словам, кроме того, около 1,5 тысячи украинских военнослужащих в этом году примут участие в разных учениях за пределами страны.