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    Общество

    На военных учениях в Украине в 2017 году примут более 7 тыс иностранцев - МО

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    Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, в 2017 году около 1,5 тысячи украинских военнослужащих примут участие в разных учениях за пределами страны.
    Как инструкторы НАТО обучают украинских военных. Архивное фото
    Пресс-служба Минобороны

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Более семи тысяч иностранных военных будут участвовать в военных учениях в текущем году в Украине, сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Он уточнил, что в учениях будут задействованы 12,5 тыс украинских военнослужащих.

    Учения 137 отдельного батальона морской пехоты под Одессой. Архивное фото
    Facebook Министерства обороны Украины
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    Ранее парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент. Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

    "Для участия в учениях на территории Украины планируется привлечь около 12,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. Со стороны наших партнеров ожидается привлечение около 7,5 тысячи участников", — заявил Гуцуляк.

    По его словам, кроме того, около 1,5 тысячи украинских военнослужащих в этом году примут участие в разных учениях за пределами страны.

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