Полторак анонсировал новые ракетные учения

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украина будет проводить ракетные учения по мере необходимости, заявил министр обороны страны Степан Полторак в интервью "5 каналу".

"Я оценивают эти учения как очень удачные, очень нужные, и мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. Они будут регулярными насколько, насколько их нужно проводить, мы их будем проводить, и не только такие, но и другие учения", — сказал Полторак.

По его словам, в прошлом году в Украине была проведена почти тысяча учений.

Учения с ракетными стрельбами на юге Украины прошли 1 и 2 декабря. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.