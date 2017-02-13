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    Минобороны подтвердило конфликт с бойцами ВСУ на границе с Крымом

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    Пресс-служба оперативного командования "Юг" сообщила, что представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены, а также назвала сообщение о нападении ВСУ на "Аскер" "очередным фейком".
    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины заявило о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области; в результате инцидента представители незаконного вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

    Ранее ряд некоторые СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа в Чонгаре. 

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    "Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", — сообщает в понедельник пресс-служба оперативного командования "Юг" со ссылкой на заявление подразделения на своей странице в Facebook.

    Как отметили в пресс-службе, представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

    "Сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на общественную организацию "Аскер" является не чем иным, как очередным "фейком" и попыткой очернить ВСУ", — говорится в сообщении.

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    Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. 

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