В РФ не исключают "эксцессов" во время ракетных стрельб близ Крыма

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы сенатского комитета по безопасности Франц Клинцевич не исключил "эксцессов исполнителей" и других случайностей в ходе украинских ракетных учений в Херсонской области, в ходе которых ракеты вдруг могли бы залететь на территорию Крыма.

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщил ранее представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк

"Не исключены так называемые эксцессы исполнителей, не говоря уже о каких-либо случайностях. Нетрудно представить, каким будет ответ, если такая ракета вдруг по какой-то причине залетит на нашу территорию", — сказал Клинцевич, которого цитирует его пресс-служба.

Парламентарий убеждён, что стрельбы не обусловлены военной необходимостью, а проводятся лишь для того, чтобы "позлить" Россию. "Но подобные стрельбы у границ другого государства — не детские игры", — сказал сенатор.

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Учения с ракетными стрельбами на юге Украины прошли 1 и 2 декабря. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.