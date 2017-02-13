В Чонгаре неизвестные напали на базу крымскотатарского батальона - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В селе Чонгар Херсонской области около 20-00 12 февраля вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди, сообщает радио "Куреш".

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"Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет", — говорится в сообщении.

О перестрелке на границе с Крымом в ночь на 13 февраля сообщает экс-уполномоченный по правам инвалидов Алексей Журавко в Facebook. Журавко пишет, что в поселке Чонгар произошел некий конфликт, связанный с основанным Ленуром Ислямовым батальоном.

О нападении на "Аскер" (название общественной организации основанной Ленуром Ислямовым) сообщают поздно вечером и "Новости Херсона". Издание ссылается на руководителя представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджита Сулейманова.

— Новости Херсона (@IrrNews) 12 февраля 2017 г.

Ранее Ислямов заявлял, что в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана будут служить 560 человек.