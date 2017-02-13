По законам военного времени. Блокада Донбасса продолжается

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В субботу 11 февраля участники железнодорожной блокады заблокировали движение грузовых поездов по основному в Донецкой области железнодорожному перегону между самопровозглашенной ДНР и подконтрольной Украине частью Донбасса. Движение товарных составов на участке железной дороги "Ясиноватая — Константиновка" перекрыто полностью — поставки угля с неподконтрольной Киеву территории в Украину практически полностью прекращены. В штабе блокады железнодорожного сообщения заявляют, что грузовые поезда, следующие со стороны Донецка и в обратную сторону пропускать не будут, при этом движению пригородных электропоездов, а также составов обслуживающих Торецкий фенольный завод организаторы блокады препятствовать не будут.

"Со вчерашнего дня (11 февраля, — Ред.) сообщение грузовых перевозок ветвью Константиновка — Ясиноватая перекрыто ветеранами войны за независимость. Ни один поезд для торговли с оккупантом отныне не пройдет! Блокада осуществляется на участке вблизи станции Фенольная. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности. Во избежание возможных манипуляций, штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезда от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения", — заявили участники блокады.

Известно, что сейчас на станции "Фенольная" находятся несколько грузовых составов. Два поезда с углем со стороны Ясиноватой направлялись на подконтрольную Украине территорию. Один эшелон с цистернами с маркировкой украинских и российских железных дорог следовал в сторону Донецка. Работники донецкой железной дороги признаются, что из-за остановки грузового движения погрузка угля по Ясиноватой временно прекращена, большинство сотрудников перевели на трёхдневную рабочую неделю или отправили в бесплатные отпуска, при этом до сих пор непонятно, сколько ещё продлится железнодорожная блокада. Обеспокоены и местные жители, возле домов которых, обустроились вооруженные блокадники. Люди опасаются, что участников блокады власти попытаются разогнать силой, а в результате такого конфликта пострадать может мирное население.

"Устроили здесь бордель какой-то, филиал Майдана. Стоят сейчас блокадники на нескольких переездах под Дзержинском — на Фенольной, дальше в Щербиновке. Палатки разбили, в общем, обжились по полной программе. Мало того, что фронт рядом, стреляют постоянно, ещё и эти патриоты нарисовались. Не хватало нам, чтобы потом тут разборки устроили и побоище. Могут же сюда из Киева нагнать бойцов и разогнать их силой. Зачем нам эти сюрпризы в посёлке! Не одно, так другое", — жалуется местная жительница, Светлана.

"Движение по-прежнему заблокировано, на "Фенольной" не пускают поезда ни в одну из сторон. Локомотивные бригады с Ясиноватой и Лимана ездят туда и охраняют сейчас электровозы. Все ждут понедельника и команды руководства. Не знаем, что изменится, но в коллективе говорят, что решение о том, как работаем дальше, возможно, примут в понедельник. Пока сидим практически без дела, вынужденный простой. Конечно, всё отразится и на зарплате, которая итак копеечная стала", — рассказывает работник ясиноватского участка железной дороги, Андрей.

Отметим, что ранее по железнодорожному перегону Ясиноватая — Фенольная — Константиновка ежедневно в обе стороны курсировали до десяти пар грузовых составов, в каждом из которых по 50-60 вагонов. С самого начала вооруженного конфликта этот перегон оставался одним из самых загруженных — движение по магистрали не прекращалось даже в дни самых ожесточенных боевых действий под Ясиноватой.

Напомним, 26 декабря 2016 года ветераны добровольческих батальонов и волонтеры объявили о начале товарной блокады неподконтрольных районов востока Украины из-за того, что в самопровозглашенных республиках Донбасса якобы не выполнили их требование об освобождении украинских заложников. В конце января в Луганской области ветераны АТО вместе с народными депутатами от фракции "Самопомич" заблокировали железную дорогу на участке "Луганск — Попасная", а чуть позже грузовое движение было перекрыто между Горловкой и Бахмутом (до переименования, — Артёмовск, — Ред.). Генеральная прокуратура Украины открыла производство по факту блокирования активистами железной дороги в Луганской и Донецкой области на линии разграничения с отдельными районами Донбасса, в то время как один из организаторов блокады — в прошлом командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко говорит о дальнейшем расширении географии блокады.

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Тем временем украинские власти заявляют, что из-за блокады на украинские теплоэлектростанции не поставляется уголь, а его запасов на складах осталось всего на 2-3 недели — стране грозят веерные отключения и рост цен на коммунальные услуги. Блокада наносит значительный вред украинской экономике, поскольку ряд крупнейших отечественных предприятий нуждаются в сырье, которое завозится с неподконтрольных Киеву территорий. В частности депутаты Верховной Рады от фракции Петра Порошенко требуют срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны для решения проблемы блокады в Донбассе.