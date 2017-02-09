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    Общество

    Во Львове напечатали карту Украины без Крыма

    (обновлено: )34111
    По информации СМИ, сборник кроссвордов с картой Украины без Крыма напечатали в конце января тиражом в 30 тысяч экземпляров. Однако во львовских газетных киосках этого журнала уже не найти.
    Во Львове напечатали карту Украины без Крыма
    скриншот видео ТРК "Украина"

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Издательство во Львове опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без полуострова Крым, публикация вызвала скандал, сообщило в четверг издание "Сегодня".

    Надежда Савченко
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    "Скандал во Львове. Одно из местных издательств опубликовало на страницах сборника кроссвордов карту Украины без Крыма. Публикация вызвала большой резонанс и среди читателей журнала, и среди пользователей соцсетей", — говорится в сообщении.

    По информации издания, сборник кроссвордов с картой Украины без Крыма напечатали в конце января тиражом в 30 тысяч экземпляров. Однако во львовских газетных киосках этого журнала уже не найти.

    "Ошибка была чисто техническая: дизайнер взял с ресурса неправильную карту Украины. К сожалению, оно так есть, ходят такие карты в ресурсах, и мы им воспользовались, не заметили", — приводятся в сообщении слова главного редактора издательства Ирины Гунько.

    В следующем номере кроссвордов издательство пообещало напечатать извинения перед читателями и всеми украинцами.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, считая это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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