Джемилев: Россия может отказаться от Крыма

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Содержание полуострова Крым обходится России очень дорого, поэтому существует вероятность, что через некоторое время Кремль от него откажется, заявил уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в интервью изданию "Апостроф".

"Конечно, России это обходится очень дорого, но я думаю, что Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.), когда затевал эту авантюру рассчитывал на то, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.), который согласится с оккупацией. Но этого не получилось", — говорит политик.

Джемилев добавил, что возможный отказ президента РФ от Крыма будет сродни "политическому харакири".

"Отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично", — считает нардеп.

При этом Джемилев отметил, что санкции наносят мощный удар по экономике РФ: "Если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.