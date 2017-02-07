наверх
07.02.201713:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.20+ 0.12
  • USD27.26+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минобразования аннулировало лицензии вузов в Донбассе и Крыму

    (обновлено: )33117
    В Министерстве образования сообщили, что за последние годы с неподконтрольного Донбасса были перемещены в Украину почти два десятка высших учебных заведений.
    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины заявило об аннулировании лицензий высших учебных заведений, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе, сообщается во вторник на сайте министерства.

    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото
    Финансирование и реформы сферы образования – экспертное обсуждение

    "Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Драку заказывали? Стартует самая скандальная сессия Верховной Рады

    В ведомстве отметили, что за последние годы с неподконтрольного Донбасса были перемещены в Украину почти два десятка высших учебных заведений.

    "В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которых во время вступительной кампании обратились около 3350 человек", — говорится в сообщении.

    Министерство отмечает, что ранее аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала министерству образования аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не были перемещены на подконтрольную Киеву территорию.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Евро и доллары
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх