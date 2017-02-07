Минобразования аннулировало лицензии вузов в Донбассе и Крыму

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины заявило об аннулировании лицензий высших учебных заведений, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе, сообщается во вторник на сайте министерства.

"Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя", — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что за последние годы с неподконтрольного Донбасса были перемещены в Украину почти два десятка высших учебных заведений.

"В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которых во время вступительной кампании обратились около 3350 человек", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что ранее аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала министерству образования аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не были перемещены на подконтрольную Киеву территорию.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.