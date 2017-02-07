Драку заказывали? Стартует самая скандальная сессия Верховной Рады

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Очередная сессия, возможно, станет судьбоносной для Верховной Рады восьмого созыва. Хрупкость истощенной скандалами коалиции, различия во взглядах оппозиционеров, а также желание многих уже сейчас отправиться на досрочные выборы ставят под сомнение плодотворность работы ВР в новом этапе. Обещает новая сессия стать и самой скандальной за всю каденцию этого парламента. Благо поводов для выяснения отношений у народных депутатов собралось более чем достаточно.

Крах "Оппоблока"

Любопытно, что главный скандал в ВР зимне-внесенного периода, вероятно, произойдет там, где его меньше всего ждали. Речь о, казалось бы, монолитном и незыблемом "Оппозиционном блоке", который с началом новой сессии может прекратить свое существование. Причина банальна — союз тех, кто, скорее, вынуждено, чем по любви жил под одной крышей не выдержал проверки временем. Образовавшие "Оппоблок" группы Ахметова и Левочкина-Бойко боролись между собой за власть еще при Викторе Януковиче, так что было бы наивным полагать, что в далеких от тепличных условиях друзья по несчастью смогут найти общий язык. Так в итоге и произошло. Ринат Ахметов посчитал, что для сохранения бизнес-активов гораздо выгоднее быть в статусе умеренной оппозиции, которая когда надо помогает президенту недостающими голосами. Последнее категорически не устроило его оппонентов, в планах которых продолжать активную линию противодействия нынешней власти. По слухам, о разводе и разделе имущества оппозиционеры должны объявить в первые дни после начала новой парламентской сессии. Хотя, не исключено, что разбившуюся чашку все еще можно склеить: среди вариантов — досидеть монолитной политсилой до досрочных выборов, а уже потом идти в парламент вразнобой.

Склеить разбитую чашку

Не меньшие распри наблюдаются и в лагере парламентского большинства, которое буквально трещит по швам. Огромные проблемы, которые коалиционеры пытались скрыть за наигранными улыбками в январе обнажил мажоритарщик Юрий Бублик. Депутат, попавший в "Блок Петра Порошенко" во времена, когда большинство склеивали из всех подряд, не только покинул его ряды, но и рассказал, что покинуть стройные демократические ряды готовится еще целый ряд его коллег.

"Есть очень много депутатов, которые написали заявления. Но об их выходе руководство парламента официально до сих пор не объявило. Не буду называть их фамилии, чтобы не ошибиться, но такие депутаты есть", – сообщил депутат.

О том, что слова Бублика — не обычная бравада, свидетельствуют и волнения внутри коалиции, в которой, в нынешней ситуации, похоже, готовы на любые шаги. Так, уже в понедельник на Согласительном совете Рады в БПП призвали Радикальную партию, "Самопомич" и "Батькивщину" объединиться и вступить в единую коалицию для формирования конституционного большинства.

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"Мы призываем всех, кто не считает себя пятой колонной, всех, кто считают себя гражданами Украины и хотят видеть Украину как государство независимым, – объединиться, вступить в единую коалицию. Мы не ведем речь о выходе депутатов из БПП. Наоборот, мы убеждаем другие фракции и группы объединиться в единую коалицию", – заявила заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.

Битва за Авакова

Хотя, даже, если произойдет чудо, а жаждущие досрочных выборов экс-партнеры БПП и "Народного фронта" вернутся в коалицию, былого единства никто не гарантирует. В рамках очередной сессии у союзников будет хватать поводов, чтобы наспех склеенная конструкция рассыпалась словно карточный домик.

Один из них — вопрос давно назревшей отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Несмотря на то, что за увольнение министра в Верховной Раде зарегистрировано несколько десятков постановлений, а поводов для ухода набралось более чем достаточно, сам чиновник не спешит прощаться. Перестрелка правоохранителей в поселке Княжичи, когда погибло пять человек усугубила и без того непростое положение Авакова. Поговаривают, что в Генпрокуратуре и СБУ чиновнику уже дали понять, что ему придется отвечать за произошедшее. Но, скорее всего, в случае с Арсеном Борисовичем все ограничится политической ответственностью. Тем не менее, отставка может привести к серьезным баталиям внутри большинства. В "Народном фронте" вряд ли захотят так просто потерять один из ключевых постов, а значит, можно ожидать повышения градуса.

Вопросы идеологии

Расколоть Раду могут и идеологические вопросы, которые наверняка будут подыматься в рамках очередной сессии. Можно не сомневаться, что отвлекавший внимание общества на протяжении всего января языковой закон обязательно появится в повестке дня. Спекулировать на горячих темах политикам не привыкать, поэтому скандальная тема будет раскручиваться в самый "подходящий" момент. Сюда же можно отнести и инициативу директора Института национальной памяти Владимира Вятровича по отмене "советских" праздников 9 мая и 8 марта. Озвученные историком мечты, посредством законопроекта патриотов, скажем, из "Народного фронта" легко материализуются в реальность. Учитывая, что мнение общества по данным вопросам далеко не однозначно, нардепам придется помудрить, как протолкнуть сомнительную инициативу.

Рада или Франкенштейн?

О том, что шестая сессия будет рекордно скандальной говорит и политический эксперт, директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев.

"Тренд на скандальность новой сессии прогнозировался еще в конце минувшего года, — отмечает он. — Учитывая то, что 2016-м году худо-бедно решили парламентский кризис, а политический никуда не делся, обстановка в Верховной Раде будет приобретать все более конфликтный характер. Вопрос в том, выйдет ли политический кризис на такой уровень, который приведет к кончине парламента восьмого созыва. Коалиции в Верховной Раде нет, а то, что номинально существует больше напоминает политического Франкенштейна, чем реальную законодательную ветвь власти".