Госканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для Крыма

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Государственный телеканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для заграницы и Крыма, сообщил в Facebook член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

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"Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке — для крымскотатарской диаспоры. Впервые государство приоритизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания", —отметил Костинский.

Напомним, Верховная Рада 17 ноября приняла закон о финансовой поддержке крымскотатарских СМИ.

Ранее Ленур Ислямов заявил, что крымскотатарский телеканал ATR начал получать государственное финансирование.