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    Госканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для Крыма

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    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма (62)

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    По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    RIA News Александр Имедашвили | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Государственный телеканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для заграницы и Крыма, сообщил в Facebook член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

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    "Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке — для крымскотатарской диаспоры. Впервые государство приоритизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания", —отметил Костинский.

    Напомним, Верховная Рада 17 ноября приняла закон о финансовой поддержке крымскотатарских СМИ.

    Ранее Ленур Ислямов заявил, что крымскотатарский телеканал ATR начал получать государственное финансирование.

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