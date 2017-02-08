Белый дом: речи об отмене санкций США против РФ по Крыму не идет

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Речи об отмене санкций США против РФ по Крыму не идет, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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Он также отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, который требует отменять любые санкции только с одобрения конгресса.

"В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет. Что касается других (санкций), то не хочу забегать вперед законопроекта", — сказал Спайсер.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США планирует в среду предложить законопроект, ограничивающий возможность администрации президента США Дональда Трампа снять санкции в отношении России в одностороннем порядке.