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    Белый дом: речи об отмене санкций США против РФ по Крыму не идет

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (302)

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    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что постпред США при ООН Никки Хейли очень четко высказалась о санкциях по Крыму - по ее словам, пока Россия не покинет Крым, о снятии санкций речь не идет.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Речи об отмене санкций США против РФ по Крыму не идет, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    СБ ООН по Украине. Заявление Никки Хейли. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Заявление постпреда США в ООН о санкциях против РФ

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    Он также отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, который требует отменять любые санкции только с одобрения конгресса.

    "В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет. Что касается других (санкций), то не хочу забегать вперед законопроекта", — сказал Спайсер.

    Ранее сообщалось, что группа сенаторов США планирует в среду предложить законопроект, ограничивающий возможность администрации президента США Дональда Трампа снять санкции в отношении России в одностороннем порядке.

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