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    "Украинское радио" начало вещание на Крым в тестовом режиме - СМИ

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    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма (63)

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    По словам главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, проект является первым значимым шагом для налаживания украинского вещания по всей территории полуострова Крым.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Круглосуточное вещание на населенные пункты Херсонской области Украины и территорию Крыма началось в тестовом режиме с 150-метровой вышки возле села Чонгар; сейчас в эфире только "Украинского радио", сообщила в четверг парламентская газета "Голос Украины".

    Монтаж вышки для украинского телевещания в Крым
    facebook.com/artembidenko
    Монтаж вышки для украинского телевещания в Крым

    В декабре 2016 года сообщалось о начале монтажа в Чонгаре 150-метровой вышки для обеспечения украинского теле- и радиовещания в Крым. В январе член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что строительство завершено. С ее помощью планируется начать радиовещание на Крым уже в феврале, а следующим этапом станет организация цифрового телевещания. Крымские власти заявили, что вещание украинских медиа на территорию Крыма будет пресечено как не соответствующее российскому законодательству.

    "Стоимость проекта составила четыре миллиона гривен. И он является первым значимым шагом для налаживания украинского вещания по всей территории аннексированного полуострова", — приводит газета слова главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

    По данным корреспондента газеты "Голос Украины", на вышке уже установили весь комплекс оборудования, в том числе и мощные передатчики. Сейчас в эфире — только первый канал "Украинского радио" (100,7 FM), однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском через вышку получили также радио "Мейдан" (101,4 FM), "Крым Реалии" (105,9 FM) и "Херсон FM" (107,8 FM).

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