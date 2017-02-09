"Украинское радио" начало вещание на Крым в тестовом режиме - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Круглосуточное вещание на населенные пункты Херсонской области Украины и территорию Крыма началось в тестовом режиме с 150-метровой вышки возле села Чонгар; сейчас в эфире только "Украинского радио", сообщила в четверг парламентская газета "Голос Украины".

В декабре 2016 года сообщалось о начале монтажа в Чонгаре 150-метровой вышки для обеспечения украинского теле- и радиовещания в Крым. В январе член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что строительство завершено. С ее помощью планируется начать радиовещание на Крым уже в феврале, а следующим этапом станет организация цифрового телевещания. Крымские власти заявили, что вещание украинских медиа на территорию Крыма будет пресечено как не соответствующее российскому законодательству.

"Стоимость проекта составила четыре миллиона гривен. И он является первым значимым шагом для налаживания украинского вещания по всей территории аннексированного полуострова", — приводит газета слова главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

По данным корреспондента газеты "Голос Украины", на вышке уже установили весь комплекс оборудования, в том числе и мощные передатчики. Сейчас в эфире — только первый канал "Украинского радио" (100,7 FM), однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском через вышку получили также радио "Мейдан" (101,4 FM), "Крым Реалии" (105,9 FM) и "Херсон FM" (107,8 FM).