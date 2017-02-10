Климкин намерен встретиться с Ле Пен и показать "много материалов" о Крыме

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен встретиться с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, чтобы изменить ее позицию относительно Крыма.

Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным присоединение Крыма к РФ. В СБУ не исключили, что ей могут запретить въезд в Украину. После этого Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом о запрете на въезд в страну для Ле Пен сроком на пять лет. Однако в итоге СБУ решила не запрещать въезд в страну Марин Ле Пен.

По словам Климкина, в марте он минимум дважды будет в Париже и планирует встретиться со всеми кандидатами (в президенты Франции — Ред.), попросит украинского посла во Франции организовать ему встречу и с Ле Пен.

"Я ей покажу те материалы, которые мы подготовили в рамках нашего иска по конвенции о запрещении расовой дискриминации, в том числе в отношении Крыма. Я покажу ей много материалов", — сказал министр в эфире телеканала "1+1".

Климкин сказал, что, как министр иностранных дел, он просчитывает все возможные результаты выборов во Франции, поэтому министерство работает со штабами всех кандидатов в президенты этой страны.