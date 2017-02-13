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    Полиция проводит проверку из-за блокирования дороги вблизи Чонгара

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    (обновлено: )29110
    В Национальной полиции Украины сообщили, что правоохранителями проводится проверка в Гениченском районе по факту перекрытия автомобильной дороги.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Нацполиция проводит проверку в связи с перекрытием дороги вблизи села Чонгар в Херсонской области, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.

    Алексей Чеснаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее в министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщал о нападении на базу крымскотатарского батальона.

    "В Геническом районе полиция проводит проверку по факту перекрытия автодороги", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, вблизи села Чонгар Херсонской области между представителями одного из общественных формирований и военнослужащими возникла конфликтная ситуация. На место происшествия были вызваны представители военной службы правопорядка вооруженных сил Украины, проводится проверка.

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