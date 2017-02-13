Чубаров о конфликте в Чонгаре: военные прибегли к вымышленным версиям

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Чонгаре Херсонской области, исчерпан. Он добавил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям".

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымскотатарского батальона, который создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов.

"Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины – жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей", — написал Чубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, в ожидании решения "молодые люди (и не совсем молодые) в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КППП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом".

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"При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением "Аскер" был, мягко говоря, неудобен. Нежелательными "аскеровцы" стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе. Естественно и они выступали стороной, стремившейся вытеснить "Аскер" за пределы занимаемых им мест дислокаций. Хорошо то, что инцидент исчерпан, но плохо то, что некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям, направленным против крымских татар. Такие действия нами будут решительно пресекаться" — добавил Чубаров.

Он также сообщил, что к 11.00 понедельника место базирования "Аскера" в Чонгаре покинули военнослужащие и полиция.