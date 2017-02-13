наверх
13.02.201713:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.92+ 0.02
  • USD27.21+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Чубаров о конфликте в Чонгаре: военные прибегли к вымышленным версиям

    Тема:

    Вооруженный конфликт на границе с Крымом (6)

    (обновлено: )97415
    По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, инцидент в Херсонской области исчерпан. К 11.00 понедельника место базирования "Аскера" покинули военнослужащие и полиция.
    Рефат Чубаров. Архивное фото
    facebook.com/dogrujol

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Чонгаре Херсонской области, исчерпан. Он добавил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям".

    Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымскотатарского батальона, который создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
    Крым за Донбасс? Савченко предлагает не рвать на себе вышиванки

    "Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины – жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей", — написал Чубаров на своей странице в Facebook.

    По его словам, в ожидании решения "молодые люди (и не совсем молодые) в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КППП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом".

    Читайте также: Крымский визит Захарченко и Плотницкого: важные заявления о будущем ЛДНР

    "При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением "Аскер" был, мягко говоря, неудобен. Нежелательными "аскеровцы" стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе. Естественно и они выступали стороной, стремившейся вытеснить "Аскер" за пределы занимаемых им мест дислокаций. Хорошо то, что инцидент исчерпан, но плохо то, что некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям, направленным против крымских татар. Такие действия нами будут решительно пресекаться" — добавил Чубаров.

    Он также сообщил, что к 11.00 понедельника место базирования "Аскера" в Чонгаре покинули военнослужащие и полиция.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    Вооруженный конфликт на границе с Крымом
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?