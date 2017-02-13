В Крыму сообщили о конфликте между организаторами блокады

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Между организаторами блокады Крыма возник конфликт за контроль над финансовыми потоками, который вылился в вооруженное противостояние, заявил депутат Госдумы, бывший вице-премьер региона Руслан Бальбек.

Бальбек подчеркнул, что "яблоком раздора" между Ислямовым и народным депутатом Мустафой Джемилевым стал якобы дележ полученного из Турции многомиллионного транша. При этом средства, выделяемые на нужды крымских татар, проживающих в Украине, были потрачены на покупку элитных квартир и офисов для близкого окружения Джемилева.

"Разгром лагеря боевиков Ленура Ислямова в Херсонской области был санкционирован украинской властью не без вмешательства Джемилева, которому выгодно избавиться от Ислямова как основного конкурента за возможность получать огромные финансовые ресурсы из-за рубежа, чтобы использовать крымскотатарскую карту в антироссийских акциях", — сказал Бальбек.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымскотатарского батальона, который создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов.