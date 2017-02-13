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    Кива показал оружие, изъятое у "Аскера" возле Чонгара

    Тема:

    Вооруженный конфликт на границе с Крымом (10)

    (обновлено: )122
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook

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    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.

    "Оружие, найденное на Чонгарской базе банды Ислямова. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК. Кива И.В." — говорится в описании к фотографиям, выложенным на странице советника министра внутренних дел Ильи Кивы в Facebook.

    Накануне СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа. 

    В Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с "вооруженными неизвестными" в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", "представители вооруженного формирования" были задержаны и разоружены.

    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Илья Кива/Facebook
    Что на самом деле произошло на Чонгаре: все версии конфликта

    Смотрите также: Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА

    Позже председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Чонгаре, исчерпан. Он добавил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям". По его словам, к 11.00 понедельника место базирования "Аскера" покинули военнослужащие и полиция.

    Ситуацию также описал журналист Осман Пашаев на своей странице в Facebook: "Командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко руководил захватом "Аскера", избиванием людей. Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель — владелец кафе и рынка на Чонгаре. "Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду", — рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат, и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига. Утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю".

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