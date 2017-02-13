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    "Все, что мы где-то сломали, доведем до ума". Извинения комбата за погром в Чонгаре

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    Вооруженный конфликт на границе с Крымом (8)

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    На канале Османа Соцкого в YouTube появились извинения командира 34-го батальона 57-й бригады за ночные события на базе крымскотатарского батальона в Чонгаре Херсонской области.
    Осман Соцкий/Youtube

    "За вчерашнее событие приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами и дальше будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть сломали, доведем до ума", — сказал комбат.

    Накануне СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа. 

    В Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с "вооруженными неизвестными" в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", "представители вооруженного формирования" были задержаны и разоружены.

    Смотрите также: Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА

    Позже председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Чонгаре, исчерпан. Он добавил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям". По его словам, к 11.00 понедельника место базирования "Аскера" покинули военнослужащие и полиция.

    Ситуацию также описал журналист Осман Пашаев на своей странице в Facebook: "Командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко руководил захватом "Аскера", избиванием людей. Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель — владелец кафе и рынка на Чонгаре. "Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду", — рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат, и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига. Утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю".

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