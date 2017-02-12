Гройсман созовет заседание энергоштаба для оценки ситуации с запасами угля

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен созвать заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности, с запасами угля. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов Украины.

"Я дал поручение, 13 февраля будет проведен энергетический штаб, где будет обсуждаться ситуация, какие есть запасы. Считаю, что уже сейчас надо начинать экономить (уголь — Ред.)", — сказал глава правительства.

Он пояснил, что необходимость оценки ситуации продиктована, прежде всего, блокадой поставок угля из зоны АТО, что уже отразилось на работе предприятий металлургической отрасли, а также коммунальных компаний прифронтовой зоны, передает УНИАН.

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"Я не склонен кого-то в чем-то обвинять, но рационально надо разобраться. Контроль должен быть в режиме онлайн", — сказал Гройсман. Он убежден, что поставки угля необходимо обеспечить, тем более, что предприятия, осуществляющие эти поставки, зарегистрированы в Украине и платят в Украине налоги.

Гройсман подчеркнул, что сейчас нельзя довести ситуацию до того, что запасы угля упадут до минимальных, и правительству приведется принимать жесткие меры. Гройсман напомнил, что аналогичная ситуация в Украине была летом 2016 года, когда из-за блокирования работы госхолдинга "Энрегоатом" угольные предприятия работали на полную мощность, что привело к снижению запасов угля в начале отопительного сезона 2016-2017 годов.

"Тогда мы едва-едва выровняли ситуацию. Но не надо сейчас создавать проблемы", — отметил Гройсман.

Ранее глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.