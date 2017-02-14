Постановление об отставке Гройсмана сняли из-за процедурных нарушений

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Аппарат Верховной Рады Украины снял с регистрации постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, поданное депутатами фракции "Батькивщина", из-за процедурных нарушений, сообщил в понедельник заместитель руководителя организационного управления парламента Анатолий Пивовар.

В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

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По словам Пивовара, постановление об отставке Гройсмана не соответствует Конституции. Согласно статье 87 Основного закона, Рада может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, то есть не менее 150 депутатов.

"Им (народным депутатам — Ред.) проект вернули. Есть статья Конституции, что должно быть (для внесения постановления — Ред.) не менее трети депутатов", — сказал он в комментарии интернет-изданию "Украинская правда".

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в парламентет нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

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Ранее лидер "Батькивщины", депутат Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.