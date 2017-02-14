Власти используют ЧП в энергетике для поднятия цен на коммуслуги - эксперт

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Заинтересовано ли правительство ввести ЧП, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Олег Постернак.

"Правительство может использовать этот аргумент для повышения цены на коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию и я не удивлюсь, если весной это повышение произойдет, причем решение Нацкомиссии не будет для нас новостью. Во-вторых, заговор ли это олигархов? К этой проблеме имеет отношение скрытый консенсус между разными политическими и олигархическими группировками. Наверняка, безусловно, главным участником этого энергетического кризиса является Ахметов и его структуры, которые пострадают", — считает эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.