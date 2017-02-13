"Оппоблок" считает блокаду в Донбассе угрозой нацбезопасности

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" требует от власти срочно принять меры по прекращению блокады транспортных путей в Донбассе во избежание веерных отключений электроэнергии.

"Оппозиционный блок" требует обеспечить людей светом. Блокада транспортных путей в Донбассе угрожает национальной безопасности страны и нормальной жизни людей. У власти есть все ресурсы для того, чтобы прекратить блокаду и по закону наказать тех, кто ее проводит. Если руководство страны не сможет восстановить стабильное функционирование энергетического комплекса, оно должно уйти в отставку", — говорится в заявлении на сайте партии.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.