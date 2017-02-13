Политэксперт: силовой разгон - единственное решение с блокадой Донбасса

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Блокада на Востоке вредит украинской экономике. Так считают депутаты из фракции "Блока Петра Порошенко". Они требуют созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы решить проблему блокады.

Волонтер, народный депутат от БПП Татьяна Рычкова заявила, что обращение от депутатов к президенту Петру Порошенко и в СНБО уже сделано, теперь ожидается, что будет инициирован круглый стол с представителями Кабмина, всеми участниками блокады и президентом, чтобы решить вопрос блокады.

Снимут ли блокаду на Донбассе, и кому она выгодна, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков.

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Удастся ли БПП добиться своего и снять блокаду на Донбассе?

— Это абсолютно правильная, прагматичная и государственная позиция – собрать Совет национальной безопасности и обороны относительно вопроса снятия блокады Донбасса, и я всячески поддерживаю данное решение фракции БПП – обратиться к президенту. С другой стороны, я не вижу, почему в принципе недостаточно было сил Министерства внутренних дел для того, чтобы прекратить данную блокаду, в том числе, и силовым путем. Меня достаточно сильно тревожат заявления депутатов от определенных фракций, да и просто так называемых независимых депутатов относительно того, что блокаду необходимо продолжать и якобы там стоят ветераны. Я считаю, что абсолютно не важно, принимали ли участие в АТО люди, которые принимают участие в блокаде, если они совершают преступление, предусмотренное соответствующей статьей УК. Блокада прямо запрещена, то есть ограничение в передвижении товаров, грузов и пассажиров прямо запрещено украинским законодательством. РИА Новости Украина Евгений Котенко Обострение в Донбассе. Порошенко на СНБО оговорился по Фрейду - Бондаренко

Можно сказать, сколько экономика страны потеряла из-за блокады?

— По этому вопросу, я думаю, лучше скажут экономические эксперты, однако меня еще тревожит следующий факт. Если мы посмотрим сайты всех парламентских фракций, мы только на одном сайте увидим официальное заявление партии, это на сайте партии Оппозиционный блок, относительно блокады Донбасса. Не на сайте Самопомочи, не на сайте Батькивщины, БПП, Радикальной партии мы не видим официальных заявлений партий, мы видим отдельные комментарии отдельных народных депутатов. Соответственно, возникает вопрос, есть ли четкая согласованная позиция внутри данных парламентских фракций, либо это заявления отдельных политиков, поскольку сегодняшняя позиция позволяет политическим партиям, представленным в парламенте, уходить от прямой политической ответственности за соответствующие заявления. И, когда вы сказали, кому выгодна блокада Донбасса, кому не выгодна, здесь лучше всего проиллюстрирует события и ситуацию последние местные выборы, ведь, если мы посмотрим, в восточных областях среднее арифметическое поддержки сегодняшних парламентских партий на выборах, самое меньшее наблюдается у Радикальной партии – это 4,6%, далее у Батькивщины – 7,86%, и у Самопомочи – 7,93%. Соответственно, мы можем говорить о том, что эти партии могут аккумулировать на предполагаемых очередных или внеочередных парламентских выборах поддержку жителей востока Украины на уровне не более 8%. С другой стороны, мы наблюдаем поддержку "Блока Петра Порошенко" на уровне 10,75% и поддержку Оппозиционного блока на уровне 29,16%, поэтому мы наблюдаем такую негативную реакцию на блокаду Донбасса именно со стороны фракции БПП и Оппозиционный блок, поскольку там сконцентрировано достаточное количество избирателей этих политических партий, и они относятся прагматично, не только соблюдая интересы Украины, но и соблюдая интересы своих избирателей в восточных областях.

В БПП заявляют, что по сути у нас война, и в то же время хотят торговать с врагом, что все это означает?

— Касательно недавнего выступления господина Туки, он прямо сказал о том, что мы в вопросе блокады Донбасса имеем дело скорее с транспортировкой грузов между одним отделением предприятия и другим отделением предприятия, соответственно, это не является какой-то незаконной передачей товаров и грузов. С другой стороны, нам необходимо поставить все точки над "і", сказать о том, что у нас идет война или не идет война, и, соответственно, принимать последовательные решения. Однако, если мы сейчас принимаем решение о том, чтобы объявить войну РФ, мы опять же должны расторгнуть, по меньшей мере, денонсировать соглашение о дружбе и партнерстве 1996-го года, если я не ошибаюсь, и, соответственно, принять дальнейшие экономические и социальные решения, которые повлияют на наши отношения с РФ. Я уверен, что ни Украине, ни РФ данное решение не было бы выгодно, и оно не было бы выгодно жителям центральной и восточной Украины.

Соберется ли на специальное заседание СНБО?

— Моя принципиальная позиция, что единственным вариантом отмены блокады должен быть силовой разгон участников, поскольку в таком случае власть продемонстрирует один, безальтернативный факт, что монополия на насилие есть только у государства. В таком случае это государство может называться цивилизованным и правовым, ведь те люди, которые нарушают законодательство, должны понести соответствующее наказание вне зависимости от того, являются они политиками, не являются политиками, являются они патриотами или не патриотами, здесь скорее вопрос о том, нарушают ли они конкретные статьи УК или не нарушают. В блокаде Донбасса мы прямо наблюдаем, по меньшей мере, присвоение властных полномочий и ограничение транспортировки товаров, грузов и передвижения пассажиров – это прямо нарушает УК. Поэтому власть должна принять все самые радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное сообщение и пассажирское сообщение между разными регионами Украины, ведь Донбасс – это так же территория Украины, там так же живут украинцы, и об этом не стоит забывать. А те партии, которые пытаются создать себе дополнительный рейтинг на своих ключевых территориях – это западная Украина, это центральная Украина, им жители Донбасса не нужны.

А кто должен принимать решение о силовом разгоне – президент, СНБО?

— Здесь достаточно было бы решения министра внутренних дел Авакова и направления соответствующих отрядов Национальной полиции. В том случае, если Национальная полиция не справляется с этими обязанностями, соответственно должна подключаться и Национальная гвардия, поэтому здесь достаточно возможности для принятия этого решения на уровне министра внутренних дел и министра обороны.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.