В БПП намерены предложить Порошенко прекратить блокаду Донбасса - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Во фракции "Блок Петра Порошенко" обсуждается идея подготовить коллективное письмо к президенту Украины с просьбой срочно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором необходимо рассмотреть вопрос железнодорожной блокады неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник во фракции.

Бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Ранее они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела. Также активисты заявили, что заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка в Донецкой области.

По словам собеседника издания, с предложением обратиться к президенту выступил депутат Максим Ефимов (избранный по мажоритарному округу в Краматорске), который призвал коллег по фракции его поддержать.

"Речь идет о том, чтобы пригласить на заседание СНБО как профильных министров, глав военно-гражданских администраций и других местных руководителей, депутатов-мажоритарщиков от Донецкой и Луганской областей, так и представителей блокирующих групп. При этом действия последних в письме характеризуются как подрыв национальной безопасности и экономики, на который, кстати, органы власти толком не реагируют", — рассказал парламентарий.

В то же время источник полагает, что собрать подписи членов фракции в непленарную неделю будет, "скорее всего, сложно". "Большинство наших депутатов сейчас не в Киеве", — резюмировал он, предоставив также скриншот проекта письма, который предлагают подписать.

Читайте также: Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен созвать заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности с запасами угля. По словам премьера, треть электроэнергии производится на ТЕС и на ТЕЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие, отметил премьер.

Глава Минэнерго Игорь Насалик заявлял, что в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.