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    Суд во Франции разморозил блокированные выплаты космическим компаниям РФ

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    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (308)

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    По словам руководителя Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, суд снял арест с трех российских госпредприятий, в том числе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО имени С.А.Лавочника.
    Старт космического корабля Союз ТМА-19М с космодрома Байконур. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Суд во Франции разморозил счета с трех российских госпредприятий, в том числе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО имени С.А.Лавочника, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

    ЮКОС. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    О чем пишут за рубежом: победа РФ по делу ЮКОСа, новые доллары

    "Суд снял арест еще с трех российских ФГУПов, а всего это уже восьмое решение суда во Франции о снятии ареста с российских госпредприятий", — сказал Кондаков.

    Он напомнил, что счета были заморожены в рамках разбирательств с бывшими акционерами "ЮКОСа", которые пытаются добиться от России компенсации за ликвидацию компании.

    В октябре 2016 года официальный представитель Роскосмоса заявил французским СМИ, что ракеты "Союз" не будут поставлены французской компании Arianespace до тех пор, пока госкорпорация не получит замороженные в связи с делом ЮКОСа средства.

    Французские счета Роскосмоса из-за дела ЮКОСа регулярно блокируются по обращению в суд бывших акционеров компании и вновь разблокируются. Последняя заморозка коснулась примерно 300 миллионов евро.

    Разработанная на базе ракеты "Союз-2" российская ракета-носитель "Союз-СТ" предназначена для коммерческих запусков космических аппаратов в условиях повышенной влажности с расположенного на экваторе космодрома Куру (Французская Гвиана). Она адаптирована к требованиям Гвианского космического центра в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и другие).

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