Блокада Донбасса: пиар, патриотизм и энергобезопасность

РИА Новости Украина

Организаторы блокады на Донбассе вечером в пятницу, 10 февраля, перекрыли железную дорогу "Ясиноватая-Константиновка". Об этом сообщает "Штаб блокады" на странице в Facebook, пишет издание Поступ. В сообщении говорится, что блокада осуществляется на участке возле станции Фенольная.

"Штаб блокады при поддержке Добровольческого движения ОУН только что заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке возле станции Фенольная. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности", — отмечается в заявлении.

Позже в "штабе блокады" подчеркнули, что не будут блокировать поезда, идущие через станцию Фенольная, с заводов и предприятий, находящихся на подконтрольной Украины территории.

"Во избежание возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украины территории. А также электропоезд от станции Фенольная к Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения ", — говорится в сообщении.

Как известно, акция "блокады торговли с оккупантами" началась 25 января, когда активисты заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горное-Золотое, а также станцию "Светланов" с призывами о прекращении торговли с незаконными вооруженными формированиями.

Отметим, 28 января стало известно, что торговую блокаду оккупированного Донбасса планируют расширить.

"Мы будем эту блокаду расширять", — заявил в эфире канала "112 Украина" соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о всей линии разграничения, он сказал, что "речь идет о всей линии границы со страной-агрессором".

"На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наш шатер. Около 20 человек, которые меняются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята из Волыни, сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, из Киевской области", — рассказал Виногородская.

По его словам, Луганская область соединена с оккупированными территориями двумя ветвями железной дороги, одна из которых была перекрыта блокадой.

"По документам, которые мы получили на перегоне той ветки, которую мы закрыли, мы увидели, что по этой ветке проходило в сутки от 7 до 12 составов, в которых было от 50 до 65 вагонов", — сообщил соорганизатор блокады.

Отвечая на вопрос, была ли какая-то реакция на блокаду со стороны правоохранительных органов Луганщины, Виногородский сказал: "У нас в Луганской области очень хорошие отношения с правоохранительными органами".

Отметим, что железную дорогу на Луганщине заблокировали 25 января.

Полиция открыла уголовное производство из-за блокирования железной дороги между станциями Светланов и Шипилов в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты, по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

Эта статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия караются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.

31 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы.

"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле — нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть пищу, сегодня пользоваться бытовой техникой", — сказал премьер.

По его словам, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн угля группы "А", который используется на ТЭС, добываемого на неподконтрольной территории.

"Необходимо на все вещи смотреть совершенно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию — я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть — мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для потребностей населения и производства электроэнергии", — сказал Гройсман.

Также министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в парламенте 10 февраля во время часа вопросов к правительству заявил, что блокирование железной дороги вызовет веерные отключения и повысит цену на уголь.

"Блокировка переходов бесспорно вызовет веерные отключения и вдвое повысит цену на уголь", — сказал Насалик.

Министр рассказал о проблемах объединенной энергосистемы Украины.

"Я не могу сказать, что на сегодняшний день объединенная энергосистема независима от поставок антрацита в наше государство. К сожалению, так сложилось исторически. На контролируемой территории антрацитовая группа (угля — ред.) не добывается", — сказал Насалик.

По его словам, в 2016/17 году было введено два проекта, которые дают возможность заместить 3,5 миллиона тонн антрацитового угля.

Насалик объяснил, чем руководствовалось правительство по поставкам угля с неконтролируемых территорий: "Нормативно-правовые акты, которые были приняты еще в 2014 году, регламентировали перемещение товаров антрацитовой группы".

Кроме того, по словам Насалика, на неконтролируемой территории остались 60 тысяч шахтеров.

"Оплата шахтерам за их труд ведется по той же цене, как и нашим шахтерам. Это — 1730 гривен. Цена" Роттердам + "составляет вдвое больше. Оплата проходит через карточки Ощадбанка", — сказал министр.

В то же время, по мнению министра, полная блокада приведет к тому, что шахтеры останутся без зарплаты и либо поднимут восстание против оккупантов, либо пополнят ряды незаконных вооруженных формирований.

Насалик выразил убеждение, что "вопрос блокады — вопрос политического решения".

"Махновщины не должно быть: если вы примете решение полной блокады, то эту блокаду должны проводить не добровольцы, а силовые структуры. Вы должны взять на себя ответственность", — заявил Насалик.

Стоит также отметить, что ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала "1+1" говорил, что в Украине есть достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, который поступает из Донбасса, в случае принятия соответствующего политического решения.

"Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут — блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы", — сообщил министр.

Однако он также отметил, что в случае отказа придется найти 15 млрд дополнительных средств.

"Надо сразу понять, это 15 млрд дополнительных средств и мы должны понять, что эти 15 млрд… за чей счет бал будет", — сказал Насалик.

По словам министра, эти 15 млрд лягут на плечи экономики и потребителей.

Также Глава СБУ Украины Василий Грицак негативно расценивает действия народных депутатов, которые заблокировали часть дороги в Луганской области, и призывает их действовать законными методами.

"Что касается депутатов, которые сейчас находятся на линии соприкосновения. Есть такая статья —" блокирование транспортных коммуникаций ". Насколько мне известно… мне подсказали, что открыто уголовное производство. (…) Я не хочу обидеть названных вами депутатов, но как только кто-то начинает забывать какие-то имена — депутаты начинают показывать какую-то активность", — прокомментировал Грицак ситуацию с блокировкой железной дороги в Луганской области.

Он также отметил, что народные депутаты должны действовать в установленном законом порядке, а если хотят воевать — могут отправиться в зону АТО.

"Я не знаю, что должны делать депутаты с непонятно какими "стволами", как мне сказали, на спине, на линии соприкосновения. Если они хотят повоевать, пусть идут в боевые подразделения. Если я хочу поехать в АТО — я беру свой автомат и еду в АТО, провожу какие-то ревизии, какие-то проверки… но, по-моему, это не то, чем должны заниматься народные депутаты Украины. Если хотят проверять — они должны это делать в установленном законом порядке, направлять депутатские обращения, запросы ", — отметил он.

В то же время участники "блокады" железной дороги на Луганщине заявляют о возможном перемещении спецподразделений для силового разгона акции.

"Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона Ветеранов Войны за Независимость предварительно подтверждена", — сообщает в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физического уничтожения магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови", — говорится в заявлении.

Вместе с тем, один из организаторов блокады Анатолий Винорогодський заявил "Громадскому радио": "Если силовики получили команду физической расправы над мирными протестующими, штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады".

"Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь, это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий. Мы развернем партизанское движение на территории оккупированных и неоккупированных частей Украины ", — сказал он.

Кроме того, народный депутат Владимир Парасюк, который участвует в блокаде, в эфире канала "112 Украина" заявил, что попытка разгона акции будет самой роковой ошибкой силовиков.

"Пусть попробуют, но это будет их роковая ошибка, которую они сделают по отношению к этой ситуации. Я бы не советовал руководителям силового блока такие вещи делать, потому что здесь стоят подготовленные ребята, которые смогут себя защитить", — подчеркнул Парасюк.

Он также выразил убеждение, что "блокаду поддержит вся Украина, потому что всем надоела война".

"Мы будем стоять здесь до конца. Сейчас мобилизуемся, будем перекрывать другие железнодорожные ветки. И не только железнодорожные ветки, а также и автомобильную контрабанду, которая идет фурами", — сказал депутат.

Он также предположил, что в понедельник-вторник может быть заблокирован еще один контрольно-пропускной пункт.

Кроме того, 5 февраля СМИ сообщили, что на блокпосте в Бахмуте Донецкой области нардеп Владимир Парасюк, который участвует в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Сообщение об инциденте в воскресенье распространила пресс-служба полиции Донецкой области со ссылкой на слова потерпевшего.

Впоследствии нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что участником индицента был именно Парасюк.

"Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля. Установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых был обнаружен карабин СКС", — сообщили в полиции.

Там отметили, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.

"По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища", — заявили в полиции.

Кроме того, во время конфликта депутат выражался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и выказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.

Читайте также: Политэксперт: силовой разгон — единственное решение с блокадой Донбасса

Указанный факт зарегистрирован в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка. В настоящее время сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, находится в больнице.

Ранее пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщала, что среди блокировщиков железной дороги на Луганщине находятся нардепы Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк.

По материалам "Украинской правды".