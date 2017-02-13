Насалик: альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт из РФ

"Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован (заключен контракт с другими странами — ред.) по апрель месяц. Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы", — сказал Насалик в понедельник в эфире телеканала "112.Украина".

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Ранее в понедельник Насалик сообщил, что Минэнерго подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства.

Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады активистами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.