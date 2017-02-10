Насалик допускает отказ от использования угля из Донбасса

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украина способна отказаться от угля антрацитовой группы, который поступает из Донбасса, однако для этого необходимы дополнительные средства, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут, блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы", — цитирует Насалика "Укринформ".

По его словам, для отказа от использования такого угля понадобится порядка 15 млрд дополнительных средств, однако сама валюта не уточняется.

Из-за конфликта в Донбассе Украина лишилась большинства угледобывающих шахт. Ранее угля не хватало в том числе и для производства электроэнергии, поэтому в Украине проводились веерные отключения электричества.

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