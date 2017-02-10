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    Насалик допускает отказ от использования угля из Донбасса

    (обновлено: )52501
    Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что для отказа от использования угля из Донбасса понадобится порядка 15 млрд дополнительных средств, однако сама валюта не уточняется.
    Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украина способна отказаться от угля антрацитовой группы, который поступает из Донбасса, однако для этого необходимы дополнительные средства, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут, блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы", — цитирует Насалика "Укринформ".

    По его словам, для отказа от использования такого угля понадобится порядка 15 млрд дополнительных средств, однако сама валюта не уточняется.

    Из-за конфликта в Донбассе Украина лишилась большинства угледобывающих шахт. Ранее угля не хватало в том числе и для производства электроэнергии, поэтому в Украине проводились веерные отключения электричества.

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