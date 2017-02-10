Насалик призвал депутатов определиться со статусом Донбасса – спецкор

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 10 февраля, депутаты Верховной Рады заслушали представителей правительства. Первым выступил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Подробнее о том, что происходит в ВР рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка.

"После Зубко слово взял министр энергетики Игорь Насалик. В его выступлении прозвучал один из самых сильных, наверное, пассажей. Нн, обращаясь к народным депутатам Украины, призвал их определиться, кто именно находится на неконтролируемой Украиной территории. В общем, неконтролируемая Украиной территория — это Украина или это не Украина. А 60 тысяч шахтеров, работающих на неконтролируемой Украиной территории, это украинцы или нет, спрашивал министр энергетики Игорь Насалик у народных депутатов Украины. После этого он сказал, что полная блокада поставок угля с неконтролируемым Украины территорий может полностью лишить тех 60 тысяч шахтеров зарплаты", — сообщил спецкор.

В начале февраля бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Позже они перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

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Днем 6 февраля возле Бахмута произошла стычка между представителями Нацполиции и участниками блокады. Последние обвинили полицию в избиении, в правоохранительных органах заявили, что действовали "в рамках компетенции".

На следующий день руководитель Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин объявил об окончании блокады. Позже ее участники опровергли данную информацию.