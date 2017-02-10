наверх
10.02.201717:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Насалик призвал депутатов определиться со статусом Донбасса – спецкор

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (270)

    (обновлено: )84
    Иго Насалик, выступая в парламенте, отметил, что полная блокада поставок угля с неконтролируемым Украины территорий может полностью лишить 60 тысяч шахтеров заработной платы.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 10 февраля, депутаты Верховной Рады заслушали представителей правительства. Первым выступил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

    Михаил Волынец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блокада Донбасса окончательно развалит энергосистему Украины - Волынец

    Подробнее о том, что происходит в ВР рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка.

    "После Зубко слово взял министр энергетики Игорь Насалик. В его выступлении прозвучал один из самых сильных, наверное, пассажей. Нн, обращаясь к народным депутатам Украины, призвал их определиться, кто именно находится на неконтролируемой Украиной территории. В общем, неконтролируемая Украиной территория — это Украина или это не Украина. А 60 тысяч шахтеров, работающих на неконтролируемой Украиной территории, это украинцы или нет, спрашивал министр энергетики Игорь Насалик у народных депутатов Украины. После этого он сказал, что полная блокада поставок угля с неконтролируемым Украины территорий может полностью лишить тех 60 тысяч шахтеров зарплаты", — сообщил спецкор.

    В начале февраля бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Позже они перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

    Смотрите также: Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    Днем 6 февраля возле Бахмута произошла стычка между представителями Нацполиции и участниками блокады. Последние обвинили полицию в избиении, в правоохранительных органах заявили, что действовали "в рамках компетенции".

    На следующий день руководитель Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин объявил об окончании блокады. Позже ее участники опровергли данную информацию.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Франц Клинцевич
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Прощание с командиром батальона "Сомали" М. Толстых ("Гиви") в Донецке
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе