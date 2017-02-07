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    Экономика

    Насалик: энергосистема готова к любым морозам

    (обновлено: )18
    Как заверил глава Минэнерго, "объединенная энергосистема Украины работает в штатном режиме, генерация несет нагрузки согласно диспетчерского графика".
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина.  Глава Минэнерго страны Игорь Насалик заявил, что обедненная энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам.

    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Объединенная энергосистема Украины работает в штатном режиме, генерация несет нагрузки согласно диспетчерского графика. Мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций", — сказал Насалик во вторник на пресс-конференции.

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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