Насалик: энергосистема готова к любым морозам

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго страны Игорь Насалик заявил, что обедненная энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам.

"Объединенная энергосистема Украины работает в штатном режиме, генерация несет нагрузки согласно диспетчерского графика. Мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций", — сказал Насалик во вторник на пресс-конференции.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.