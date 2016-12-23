Насалик: энергосистема работает в штатном режиме и готова к любым морозам

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик вновь заверил, что энергетическая система страны работает в штатном режиме, власти готовы к любым температурным режимам, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день объединенная энергетическая система Украины работает в полном режиме, мы готовы к любим температурным режимам, обеспечены полностью всеми энергетическими ресурсами. И потребители, и промышленность могут спать спокойно ", — сказал Насалик в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

Ранее "Нафтогаз Украины" заявлял, что считает объемы газа, доступные Украине, достаточными для прохождения отопительного сезона.

Читайте также — Землянский: сейчас нет препятствий для покупки газа у "Газпрома"

Как сообщал 15 декабря глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, "Нафтогаз", скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома". В ответ на это глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что это заявление говорит о рисках транзита по территории Украины.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. В ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов".